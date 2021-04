4 maja ruszy rejestracja na szczepienia w zakładach pracy

Gowin: Szczepienia to warunek, żeby gospodarka funkcjonowała

4 maja na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zawiśnie formularz zgłoszeniowy, za którego pośrednictwem zakłady pracy będą mogły zgłaszać chęć szczepienia

Decydująca będze kolejność zgłoszeń

Warunkiem będzie zgromadzenie 300 osób – pracowników bądź pracowników i ich rodzin

"Planujemy szczepienia w zakładach pracy. To będzie ważny kanał szczepień. (…) Przez ostatnie dni konsultowaliśmy i wypracowywaliśmy ostateczną wersję zasad, na jakich będzie się to odbywało" - mówił na konferencji prasowej w Warszawie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.

Poinformował, że jeszcze w poniedziałek zasady te zostaną opublikowane na stronach rządowych.

"Wielkością pozwalającą na wejście do programu jest zgromadzenie 300 pracowników bądź pracowników i ich rodzin, którzy chcą się zaszczepić. Pozostałych informacji nie będę szczegółowo omawiał. Dzisiaj zostaną zawieszone na stronach rządowych" - powiedział Dworczyk.

"4 maja na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zawiśnie formularz zgłoszeniowy - bardzo prosty, bardzo krótki. Za pośrednictwem tego formularza zakłady pracy będą mogły zgłaszać chęć szczepienia" - dodał.

Dworczyk przekazał, że będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zaznaczył jednocześnie, że w związku z ograniczeniami dostaw szczepionek w najbliższym czasie, nie ma obecnie możliwości precyzyjnego określenia, kiedy ruszą szczepienia w zakładach.

"W tej chwili nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, że zaczniemy szczepienia, czy nawet pilotaż w zakładach pracy 12, 15 czy 20 maja. Musimy zaczekać aż się unormuje sytuacja z dostawami do Polski" - powiedział.

"Ruszamy z zapisany już 4 maja, dlatego, że wymaga to zawsze odrobiny czasu, by zakład pracy porozumiał się z wykonującym podmiotem działalność leczniczą, któremu zleca taką działalność" - wskazał. "Jesteśmy przekonani, że one rozpoczną się jeszcze w maju" - powiedział.