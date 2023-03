4 marca 2023 roku to sześćdziesiąty trzeci dzień roku. Wschód słońca o godz. 6.18, zachód o 17.18. Imieniny obchodzą: Adrianna, Kazimierz, Lucjusz, Piotr, Witosław, Arkadiusz, Leonard i Gerard.

4 marca: Kartka historyczna i pogoda

4 marca: Kartka z kalendarza

637 lat temu w katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski.

234 lata temu w życie weszła Konstytucja Stanów Zjednoczonych, pierwsza ustawa zasadnicza na świecie, do której w Rzeczypospolitej odwołali się twórcy Konstytucji 3 Maja z 1791 r., będącej pierwszą konstytucją na kontynencie europejskim.

204 lata temu w Warszawie urodziła się Narcyza Żmichowska, pisarka, poetka, uznawana za jedną z prekursorek feminizmu w Polsce; autorka "Poganki", "Dwoistego życia" i "Białej róży".

124 lata temu w Racławówce urodził się Józef Baran-Bilewski, kapitan Wojska Polskiego, sportowiec, mistrz Polski w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem, rekordzista Polski, olimpijczyk; zamordowany w 1940 roku w Katyniu.

91 lat temu w Pińsku urodził się Ryszard Kapuściński - reporter, dziennikarz, publicysta, podróżnik, wieloletni korespondent Polskiej Agencji Prasowej; autor m.in. "Wojny futbolowej", "Cesarza" oraz "Podróży z Herodotem".

85 lata temu w Przemyślanach koło Lwowa urodził się Adam Daniel Rotfeld, dyplomata, znawca problematyki bezpieczeństwa; minister spraw zagranicznych RP (2005); współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych (2008-12).

84 lata temu w sztabie Głównym Wojska Polskiego rozpoczęto prace nad planem obronnym na wypadek wojny z Niemcami o kryptonimie "Zachód".

82 lat temu w Poznaniu urodził się Hubert Wagner, siatkarz, wielokrotny reprezentant Polski; trener, uważany za jednego z najwybitniejszych szkoleniowców w historii polskiego sportu; prowadzona przez niego drużyna siatkarzy zdobyła mistrzostwo świata w Meksyku w 1974 r. oraz złoty medal olimpijski dwa lata później w Montrealu.

44 lata temu papież Jan Paweł II ogłosił swoją pierwszą encyklikę "Redemptor Hominis".

19 lat temu w Warszawie zmarł Jeremi Przybora, poeta, aktor, współtwórca Kabaretu Starszych Panów.

11 lat temu w Warszawie zmarł Michał Issajewicz "Miś", żołnierz ZWZ-AK, członek Zgrupowania Agat i Batalionu "Parasol", uczestnik akcji wykonania wyroku na dowódcy SS i policji Dystryktu Warszawa, gen. Franzu Kutscherze; więzień KL Stutthof.

3 lata temu w szpitalu w Zielonej Górze potwierdzono pierwszy w Polsce przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Rok temu zmarł płk Aleksander Tarnawski, ostatni z Cichociemnych, żołnierz Armii Krajowej.

4 marca: Pogoda

Jak informuje IMiGW zachodnia połowa Europy jest pod wpływem rozległego wyżu z centrum w rejonie Wielkiej Brytanii, pozostały obszar kontynentu, w tym Polska, znajduje się w zasięgu niżu znad Estonii i związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Z północy Europy napływa do nas powietrze arktyczne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami także deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st.C na północnym wschodzie i wschodnim Pomorzu do 5 st.C na Podkarpaciu; w rejonach podgórskich od 0 st.C do 2 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach od 70 km/h do 85 km/h, na północnym wschodzie do 70 km/h, w głębi kraju do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu. W Tatrach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od -7 st.C w dolinach karpackich, około -4 st.C w centrum i w kotlinach sudeckich do 0 st.C na Półwyspie Helskim. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy początkowo dość silny, w porywach do 65 km/h, stopniowo słabnący, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 st.C do 3 st.C, w dolinach górskich od -2 st.C do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy do 55 km/h, na wybrzeżu do 60 km/h i w Sudetach do 70 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, zwłaszcza w godzinach okołopołudniowych. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna -5 st.C. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie początkowo małe, później duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany i okresami porywisty, pod wieczór słabnący, zachodni i południowo-zachodni.