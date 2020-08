40 mln zł dla firm dotkniętych pandemią koronawirusa na Podkarpaciu

Ponad 73 tys. brytyjskich lokali zgłosiło się do akcji zniżek na jedzenie

We wtorek na konferencji prasowej w Rzeszowie marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl poinformował m.in. o tym, jak będzie wyglądał nabór wniosków. Podkreślił, że będzie to wsparcie na środki obrotowe, czyli nie na inwestycje, nie na zakupy inwestycyjne, czy wynagrodzenia a na koszty bieżące, które w firmach bardzo często powodują problemy z płynnością.

"Dodatkowo jesteśmy jedynym województwem, które przeznacza te środki dla firm jednoosobowych. Myślę, że będzie to znacząca pomoc" - dodał Ortyl.

Marszałek zaznaczył, że 30 proc. z kwoty 40 mln zł będzie przeznaczonych na wsparcie firm z sektora turystycznego. "Ta branża jako pierwsza odczuła skutki pandemii i jako ostatnia wyjdzie z tego kryzysu, dlatego musimy jej pomóc" - tłumaczył Ortyl.

Granty będą udzielane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego (RARR), która rozpocznie nabór wniosków 12 sierpnia.

Prezes RARR Mariusz Bednarz mówił w czasie konferencji, jeszcze w tym tygodniu na stronie internetowej opublikowane zostaną dokumenty potrzebne do ubiegania się o granty. "Przedsiębiorcy będą mogli sobie spokojnie wnioski wypełnić. Będą to dość proste, nieskomplikowane dokumenty do wypełnienia" - zapewnił.

Nabór wniosków będzie prowadzony tylko za pomocą platformy ePUAP. Wnioski będą rozpatrywane w takiej kolejności, w jakiej zostaną złożone, aż do wyczerpania puli pieniędzy.

Zdaniem Bednarza złożonych może być nawet 10 tys. wniosków. "Postaramy się ocenić je jak najszybciej, aby ta pomoc w maksymalnie krótkim czasie trafiła do podkarpackich firm" - zadeklarował prezes RARR.

Wśród warunków uzyskania grantu jest m.in. spadek obrotów nie mniejszy niż 50 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Przedsiębiorcy ubiegający się o granty muszą także spełnić inne kryteria, chodzi m.in. o niezaleganie na koniec grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia wsparcia z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie będzie udzielane mikro i małym przedsiębiorcom, a więc firmom zatrudniającym poniżej 50 pracowników, których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. Z grantów skorzystać będą mogły jedynie przedsiębiorcy z terenu województwa podkarpackiego.

Wsparcie będzie przyznawane i rozliczane w oparciu o tabelę tzw. stawek jednostkowych, których wysokość zależeć będzie od stanu zatrudnienia w firmie w przeliczeniu na liczbę pełnych etatów. Przykładowo stawka jednostkowa dla osoby samozatrudnionej wynosić będzie 7 845,11 zł.

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać pomoc maksymalnie na 3 miesiące.