42 proc. polskich firm obawia się wojny w Ukrainie

42 proc. polskich przedsiębiorstw odczuwa duże lub bardzo duże zagrożenie dla prowadzonej działalności w związku z agresją Rosji na Ukrainę - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co trzecia firma wskazuje na niedostępność potrzebnych produktów, najwięcej w branży budowlanej.

Autor: PAP

Data: 02-03-2022, 13:30

42 proc. polskich firm obawia się wojny w Ukrainie /fot. PAP/EPA

Według badania - zrealizowanego wśród przedsiębiorców po agresji Rosji na Ukrainę - 42 proc. polskich przedsiębiorstw odczuwa "duże lub bardzo duże" zagrożenie dla prowadzonej działalności w związku z agresją Rosji na Ukrainę. "Małe zagrożenie" wskazuje zaś co dziesiąta firma. Miesiąc temu takich firm było dwa razy więcej - zwrócili uwagę autorzy badania.

Zdaniem ekspertów PIE obawy wśród polskich firm były widoczne przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, "teraz jednak są one bardziej wyraźne". Zwrócili uwagę, że część firm "już dziś boryka się z konkretnymi problemami wynikającymi z zerwanych łańcuchów dostaw, czy braku pracowników".

"Z naszych badań wynika, że na niedostępność produktów wskazuje co trzecie przedsiębiorstwo, w szczególności widzą to firmy budowlane (52 proc.) oraz handlowe (41 proc.)" - wskazała, cytowana w środowej informacji, Katarzyna Dębkowska z PIE.

Oceniła, że agresja Rosji na Ukrainę wpłynie na wzrost cen surowców wykorzystywanych przez polskie firmy. "Prawdopodobnie wzrosną ceny ropy i gazu, a poza tym zbóż i roślin oleistych. Już teraz wzrost cen energii jest dużym problemem dla 70 proc. firm" - podkreśliła. Wskazała, że najbardziej odczuwają to przedsiębiorstwa produkcyjne (80 proc.) oraz usługowe (73 proc.).

Obawy firm logistycznych

Z kolei "najwięcej obaw" mają firmy z sektora TSL (transport-spedycja-logistyka). 54 proc. z nich ma duże obawy co do swego biznesu w związku z wojną. "To największy odsetek wśród badanych branż, ale trzeba zauważyć, że niepokój jest też w budownictwie, gdzie 42 proc. firm wskazuje na duże lub bardzo duże zagrożenie dla prowadzonej działalności" - stwierdziła Dębkowska.

Zdaniem ekspertki niepokoje branży TSL i budownictwa mogą mieć związek z utratą pracowników, których znaczną część stanowią obywatele Ukrainy. Dla ponad połowy firm TSL (57 proc.) i branży budowlanej (54 proc.) niedostępność pracowników "jest dużą barierą w ich funkcjonowaniu".

Mikro firmy niespokojne

Autorzy badania zwrócili uwagę, że obawy odczuwane są bez względu na wielkość firm - choć więcej niepokoju jest wśród tych mikro (46 proc.) niż w dużych przedsiębiorstwach (28 proc). Wojna w Ukrainie przełożyła się też na dużą niepewność przedsiębiorstw co do sytuacji gospodarczej - trzy czwarte uważa, że jest to silnie oddziałująca bariera dla prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach. Najbardziej niepewne sytuacji gospodarczej są firmy budowlane (84 proc.), transportowe (74 proc.) i usługowe (73 proc.) - wynika z badania.

Badanie przeprowadzono 1 marca br. na potrzeby comiesięcznego odczytu Miesięcznego Indeksu Koniunktury, który Polski Instytut Ekonomiczny realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Środa jest siódmym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Władze Federacji Rosyjskiej określają prowadzone działania jako "specjalną operację wojskową". W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.