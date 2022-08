44 proc. polskich firm nie wie, czym jest Krajowy System e-Faktur

Autor: PAP

Data: 02-08-2022, 11:38

44 proc. polskich firm nie wie, czym jest Krajowy System e-Faktur, choć może z niego korzystać od początku 2022 roku – wynika z opublikowanych we wtorek wyników badania „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?”.

"44 proc. polskich firm nie wie, czym jest Krajowy System e-Faktur, choć może z niego korzystać od początku 2022 roku (…)Co trzeci ankietowany wie o wymogu wystawiania faktur elektronicznych, co czwarty wiąże wdrożenie KSeF z szybszym zwrotem podatku VAT, ale także co czwarty nie potrafi wskazać żadnych szczegółów nowego systemu. Jednocześnie, większość ankietowanych uważa wprowadzane zmiany za korzystne. 32 proc. twierdzi, że KSeF ułatwi proces fakturowania, a 29 proc., że przyspieszy jego cyfryzację. Co czwarta firma zwraca uwagę na dodatkowe koszty" - wynika z opublikowanych we wtorek wyników badania "Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?", przeprowadzonego na zlecenie firmy Webcon.

Przedsiębiorcy mają problem z e-fakturami

Z badania wynika również, że największą świadomość nowych regulacji związanych z procesem fakturowania ma branża produkcyjna (65 proc. wskazań na tak). Najmniej zaznajomione z tematem są firmy handlowe, wśród których 49 proc. nie wie, co czeka je w przyszłości.

"Im więcej dokumentów księgowych wystawia przedsiębiorca, tym większą ma wiedzę o KSeF. Wśród organizacji, które wystawiają najmniej faktur (do 10 miesięcznie), 60 proc. nigdy nie słyszało o nadchodzących zmianach. W firmach, gdzie miesięcznie wystawianych jest więcej niż 10 faktur, ponad 60 proc. zapytanych wie, co je czeka od 2024 roku. W przypadku firm wystawiających od 500 do 1000 faktur, ten wskaźnik wynosi aż 78 proc." - stwierdzono w informacji prasowej, dotyczącej wyników.

Z badania wynika, że 45 proc. przedsiębiorców wie, że w ramach KSeF istnieje możliwość wystawiania i przesyłania elektronicznych dokumentów księgowych (45 proc. wskazań). Ale tylko 36 proc. zapytanych zdaje sobie sprawę, że cyfrowa forma faktury będzie obligatoryjna dla całego biznesu w Polsce.

"Największe korzyści z KSeF, na jakie wskazali przedsiębiorcy, to automatyzacja wystawiania i przesyłania faktur oraz jednolity wzór dokumentów księgowych (po 35 proc. wskazań). Dla prawie co trzeciego przedsiębiorcy liczy się także szybszy zwrot VAT (32 proc. wskazań)" - podano w informacji prasowej na temat wyników badania.

Które sektory najbardziej otwarte na automatyzację fakturowania?

Przy czym dla sektora handlowego najważniejsza jest automatyzacja procesu fakturowania (41 proc.) i możliwość archiwizacji faktur przez 10 lat (33 proc. - najwyższy wskaźnik wśród badanych branż). Branża usługowa również docenia automatyzację i jednolity wzór dokumentów (po 34 proc. wskazań). Firmy produkcyjne doceniają przede wszystkim ujednolicenie wzoru dokumentów (40 proc.) oraz szybszy zwrot VAT (39 proc.). Aspekt podatku od towarów i usług jest ważniejszy tylko dla branży budowlanej (44 proc. wskazań).

"(…) więcej firm postrzega wprowadzone regulacje za korzystne niż wiążące się z trudnościami (61 proc. vs. 39 proc.). Co trzeci polski przedsiębiorca twierdzi, że KSeF ułatwi proces fakturowania, a 29 proc. ankietowanych uważa, że przyspieszy jego cyfryzację. 24 proc. organizacji zwraca uwagę na dodatkowe koszty, a 15 proc. obawia się komplikacji związanych z wdrożeniem KSeF" - podano w wynikach badania.

Badanie "Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?" zostało zrealizowane przez Panel Badawczy Ariadna na próbie 538 firm (struktura wg uśrednionego udziału w zatrudnieniu i PKB). Dane zebrano metodą CAWI w dniach 05-13 maja 2022 roku.