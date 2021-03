46 proc. polskich firm wdrożyło w ostatnim roku nowe usługi i produkty

300 nowych produktów żywnościowych wprowadzono do małych sklepów

Jak wskazali autorzy V ankiety inwestycyjnej EBI dla Polski, którą zaprezentowano w czwartek podczas e-konferencji "Inwestycje kluczem do ożywienia gospodarczego Polski", mimo pandemii i obaw o przyszłość polscy przedsiębiorcy nie uciekają od innowacji. 46 proc. wdrożyło w ostatnim roku nowe usługi, procesy i produkty (średnia UE - 42 proc.), a 20 proc. deklaruje wprowadzenie innowacji na skalę kraju, a nawet świata (średnia UE - 15 proc.) - podano.

Ankieta inwestycyjna EBI dla Polski to coroczne badanie przeprowadzane przez bank Unii Europejskiej, którego celem jest zebranie informacji jakościowych i ilościowych dotyczących aktywności inwestycyjnej, wymagań dotyczących finansowania, a także wyzwań, z jakimi mierzą się zarówno mniejsze, jak i większe przedsiębiorstwa.

Według EBI polscy przedsiębiorcy zwracają uwagę na problem zmian klimatycznych. 60 proc. z nich zauważa, że zmiany klimatu mają wpływ na ich działalność (średnia UE - 58 proc.) i inwestują lub zamierzają inwestować "w działania ograniczające wpływ zdarzeń pogodowych lub redukcję emisji dwutlenku węgla". Jednocześnie robią to w mniejszym zakresie, niż ma to miejsce w całej UE (60 proc. w Polsce w porównaniu z 67 proc. w całej Unii Europejskiej).

Zdaniem EBI "pozostajemy w tyle" pod względem zwiększania efektywności energetycznej. "Tylko 39 proc. polskich przedsiębiorców zadeklarowało inwestycje w tego typu działania, podczas gdy w całej Unii odsetek ten wynosi 47 proc." - wskazali autorzy badania.

"Podobnie do tego, co obserwujemy w całej Unii Europejskiej, inwestycje w Polsce ucierpiały na skutek kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19, a prognozy pozostają niepewne. Poczucie pilnej potrzeby inwestycji strategicznych jest teraz jednak mocniejsze" - oceniła, cytowana w czwartkowej informacji prasowej, główna ekonomistka EBI Debora Revoltella.

Zwróciła uwagę, że według badania cyfryzacja jest kluczową odpowiedzią na Covid-19. "Choć Europa pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem digitalizacji, to jednocześnie jest liderem w obszarze łączącym +zielone+ i cyfrowe projekty, przez co inwestycje w działania na rzecz klimatu i cyfryzację stają się jeszcze bardziej atrakcyjne" - podkreśliła.

W jej ocenie pozycja Polski pod tym względem "zdaje się dobra". "Choć obawy może budzić krótkoterminowy wpływ kryzysu wywołanego przez Covid-19, prognozy dotyczące inwestycji firm są mniej pesymistyczne niż średnia Unii Europejskiej" - powiedziała. Dodała, że to dowód na "gotowość do reagowania, by przyspieszyć inwestycje, stworzyć miejsca pracy przyszłości i zwiększyć konkurencyjność".

EBI jest instytucją Unii Europejskiej, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE.