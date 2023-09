19. festiwal Millennium Docs Against Gravity, krytyk filmowy Artur Zaborski oraz twórca "Chleba i soli" Damian Kocur - to niektórzy laureaci 15. Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Statuetki wręczono w środę w trakcie 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Podczas gali, która odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski podkreślił, że "jest to spotkanie ludzi, dla których promocja kinematografii jest tym, co robią na co dzień". "Gratuluję wszystkim, którzy dostaną nagrody. Myślę, że pośród wielu różnic wszyscy mamy jeden cel, jakim jest polska kinematografia. Dbajmy o to. Jeszcze tylko przypomnę, że te nagrody wymyśliła moja koleżanka po fachu Agnieszka Odorowicz, która też jest dzisiaj z nami. Dziękuję i życzę miłej zabawy i refleksji w dniu dzisiejszym" - powiedział.

Nagrodę PISF za debiut roku otrzymał Damian Kocur. Kapituła uhonorowała go za pełnometrażowy debiut "Chleb i sól" będący "autentycznym i wrażliwym kinem społecznym". Finalistami w tej kategorii byli również Kamil Krawczycki i Natasza Parzymies.

Najlepszym plakatem filmowym okazał się "Chleb i sól" Maksa Bereskiego. Autora nagrodzono "za stworzenie artystycznie wysmakowanego plakatu będącego w pełni autonomicznym dziełem". Bereski otrzymał również drugą nominację - za plakat "Imago". Statuetka w tej kategorii mogła powędrować również do "Orła. Ostatniego patrolu" autorstwa Andrzeja Pągowskiego.

Nagroda w dziedzinie dystrybucji polskiego filmu trafiła do firmy Gutek Film za kinową dystrybucję "IO" w reż. Jerzego Skolimowskiego. "Za przeobrażenie kina artystycznego w najgłośniejsze filmowe wydarzenie i jedną z najczęściej dyskutowanych premier filmowych" - głosi uzasadnienie. Szanse na wygraną miały również międzynarodowa dystrybucja festiwalowa filmu "Chleb i sól" oraz dystrybucja filmu "Lombard".

Za najlepszą książkę o tematyce filmowej uznano "Wesele. Filmową mandalę" pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka. "Za stworzenie wyczerpującej monografii, która może służyć jako wzorzec wielopłaszczyznowej analizy akademickiej" - podkreśliła Kapituła. O statuetkę w tej kategorii ubiegały się ponadto "Holland. Biografia od nowa" Karoliny Pasternak, "Europejskie kino gatunków" tom IV pod redakcją Piotra Kletowskiego oraz "Kadry Kawalerowicza" pod redakcją Rafała Syski i Anny Wróblewskiej.

W dziedzinie innowacji lub rozwiązania technologicznego zwyciężył Event Nowych Technologii Zdjęć Filmowych. "Za szkolenie dla profesjonalistów i początkujących filmowców umożliwiające odkrywanie tajemnic sztuki operatorskiej z zastosowaniem najnowszych technologii" - uzasadniła kapituła. W gronie finalistów znalazły się też Retroteka oraz film VR "Kino" jako nowoczesna rekonstrukcja "Powrotu birbanta" Kazimierza Prószyńskiego.

Laureatem w kategorii krytyka filmowa został Artur Zaborski, którego doceniono "za łączenie działalności festiwalowej z profesjonalnymi relacjami filmowymi z różnych zakątków świata". Pozostałymi nominowanymi byli Marcin Radomski i Łukasz Muszyński.

Nagroda w dziedzinie animacji kultury filmowej powędrowała do twórców 19. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity za "dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcie o międzynarodowej renomie, które w 2022 r. przyciągnęło imponującą liczbę ponad 138 tys. widzów". Festiwal MDAG pokonał tym samym "Kino bez barier", Bibliotekę Scenariuszy Filmowych, Plenery Film Spring Open oraz szkolenie antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla ekip filmowych.

W tym roku w Kapitule Nagród - obradującej pod przewodnictwem dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosława Śmigulskiego - znaleźli się: producentka Aneta Hickinbotham, historyczka sztuki i kuratorka Hanna Wróblewska, historyk, dziennikarz i publicysta Piotr Zaremba, dziennikarz i autor książek Wiktor Krajewski, a także krytycy filmowi i publicyści Janusz Wróblewski, Łukasz Adamski i Wiesław Kot.

Nagrody PISF są przyznawane od 2008 r. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury. Celem nagród jest "wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej".

Z Gdyni Daria Porycka