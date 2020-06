5 czerwca ruszy dodatkowy punkt odpraw na granicy z Niemcami

Jak przekazała na Twitterze w czwartek SG, granicę polsko-niemiecką będzie można przekraczać przez byłe przejście graniczne w Radomierzycach od godz. 8:00 w piątek do godz. 22:00 w sobotę.

Obecnie polsko-niemiecką granicę wewnętrzną można przekraczać przez przejścia drogowe w Jędrzychowicach, Olszynie, Świecku, Krajniku Dolnym, Kołbaskowie, Świnoujściu-Garz, Zgorzelcu, Gubinie, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą, a w ruchu pieszym w Zgorzelcu, Gubinie, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą.

Na podstawie rozporządzenia podpisanego przez szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego do wjazdu na terytorium RP są uprawnieni m.in. obywatele UE przejeżdżający przez Polskę do miejsca zamieszkania oraz - w związku ze zbliżającymi się egzaminami - uczniowie pobierający w Polsce naukę.

Wśród uprawnionych do przekraczania granicy znaleźli się zawodowi kierowcy wykonujący międzynarodowy transport, podróżujący tranzytem przez terytorium RP - innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy - w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu go. Do kraju mogą też wjechać uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce. Jak wyjaśniło MSWiA, potrzeba włączenia ich do katalogu wynika z przyjętego przez MEN harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w okresie od 8 czerwca do 28 sierpnia.

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - została przedłużona do 12 czerwca włącznie.