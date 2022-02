strefa premium

5 japońskich hitów kulinarnych w Polsce

Kuchnia japońska nie od dziś podbija serca smakoszy z naszego kraju. Oto nasz subiektywny wybór HOT 5 dań, smaków, produktów japońskich, które są popularne w Polsce.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 17-02-2022, 14:10

Kolaż ze zdjęć z serwisu shutterstock/informacji prasowych/archiwum własnego

1. Matcha

- Na szczególną wzmiankę zasługuje niezwykle zdrowa zielona herbata japońska, której spożycie w Polsce sukcesywnie rośnie. Herbata matcha to drobno zmielone, świeże, jasnozielone, najmłodsze herbaciane listki. Zależnie od jakości surowca i technologii przygotowania matcha może być użyta do ceremonii herbaty, do wypicia w domu, dodana do ciasta albo smoothie - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Yasuyuki Ishiga, dyrektor generalny JETRO Warszawa.

Herbatę matcha można przygotować samodzielnie w domu oraz kupić na miejscu lub na wynos w wielu kawiarniach. Od lutego br. można także ją nabyć w Lidlu oraz na stacjach Shell, ponieważ raper Quebonafide (Kuba Grabowski) oraz DJ i producent muzyczny Forxst (Kamil Rąpel) na początku lutego ruszyli z marką Miss Ti, w ramach której powstały Wegańska Matcha Latte oraz Milk Tea. Można je nabyć w Lidlu i na stacjach paliw Shell.