5 marca 2023 to niedziela, sześćdziesiąty czwarty dzień roku. Wschód słońca o godz. 6.22, zachód o 17.21. Imieniny obchodzą: Adrianna, Adrian, Fryderyk, Jeremiasz, Oliwia, Teofil, Wergilia, Wergiliusz.

5 marca: Kartka historyczna i pogoda; fot. JS

5 marca: Co się wydarzyło tego dnia?

420 lata temu starosta żmudzki Jan Karol Chodkiewicz pokonał siły szwedzkie pod Rakvere w Inflantach (ob. Estonia).

160 lat temu podczas Powstania Styczniowego w bitwie pod Skałą siły dowodzone przez gen. Mariana Langiewicza odniosły zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi.

85 lat temu odbyła się premiera filmu "Królowa przedmieścia" w reżyserii Eugeniusza Bodo.

70 lat temu ppor. pil. Franciszek Jarecki uprowadził odrzutowy samolot myśliwski MiG-15bis i po siedmiu minutach lotu wylądował na duńskiej wyspie Bornholm.

20 lat temu wszedł w życie Światowy Kodeks Anntydopingowy (World Anti Doping Code) podpisany przez członków Rady Fundacyjnej Światowej Agencji Antydopingowej(WADA).

10 lat temu Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek dokonali pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięcznik Broad Peak w paśmie Karakorum (pogranicze Chin i Pakistanu). W drodze powrotnej Berbeka i Kowalski zginęli.

5 marca: Pogoda

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnia połowa Europy jest pod wpływem rozległego wyżu z centrum w rejonie Wielkiej Brytanii, pozostały obszar kontynentu, w tym Polska znajduje się w zasięgu niżu znad Rosji, w chłodnej i wilgotnej masie powietrza arktycznego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu, na północy także krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 0 st.C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do 3 st.C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, a w Karpatach do 60 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej lokalnie o 5 cm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -7 st.C do -3 st.C, cieplej miejscami na południowym zachodzie kraju i nad morzem: od -3 st.C do -1 st.C; na obszarach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do -10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu gdzieniegdzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, pod wieczór na zachodzie przechodzące w opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st.C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do 5 st.C na krańcach zachodnich. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, a w Karpatach do 55 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie początkowo małe, później duże z większymi przejaśnieniami. Popołudniu przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna około -5 st.C. Wiatr na ogół słaby, zachodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna około 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.