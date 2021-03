5 TOP wydarzeń w branży rolno-spożywczej i handlu w marcu 2021

1. Żabka przejmuje Maczfit

8 marca 2021 roku Żabka Polska sp. zo.o. oraz właściciele marki Maczfit poinformowali o podpisaniu umowy, której następstwem będzie włączenie spółki w strukturę tworzącej się Grupy Żabka. Żabka zostanie większościowym udziałowcem firmy, ze wsparciem jej twórcy Macieja Lubiaka w roli prezesa.

Nabycie udziałów ma nastąpić od jej dotychczasowych właścicieli: Resource Partners oraz Macieja Lubiaka, twórcy marki i jej dotychczasowego Prezesa.

2. Wyrok ws. napojów TIGER

Sąd Najwyższy w Warszawie wydał wyrok w procesie o prawo do używania oznaczenia TIGER, który toczył się pomiędzy Dariuszem Michalczewskim, a spółką FoodCare. Jednoznacznie potwierdził, że prawo do korzystania z oznaczenia TIGER dla napojów energetycznych ma wyłącznie Dariusz Michalczewski lub podmioty przez niego upoważnione. FoodCare nie ma prawa także do używania oznaczenia BLACK TIGER - podaje fundacja boksera "Równe Szanse".

Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził, że korzystając z oznaczenia TIGER dla napojów energetyzujących po rozwiązaniu umowy z FoodCare przez Dariusza Michalczewskiego i Fundację „Równe Szanse”, spółka Wiesława Włodarskiego popełniła czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności naruszyła dobre obyczaje w obrocie gospodarczym. To spółki z Grupy Maspex posiadają wyłączną licencję na korzystanie z oznaczenia TIGER.

3. Nowy prezes Aldi Polska

15 marca nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa zarządu ALDI w Polsce. Oktawian Torchała, dotychczasowy CEO, został powołany do struktur centrali spółki ALDI w Essen. Od 15 marca tego roku pełniącym obowiązki prezesa będzie Wojciech Łubieński, dotychczasowy wiceprezes zarządu ALDI w Polsce.

4. Mlekovita razem z właścicielem SuperDrob

Grupa Mlekovita – lider branży mleczarskiej – we współpracy z CPF Poland S.A. (jej częścią jest SuperDrob) przygotowała nową linię dań gotowych Bistro Minutka.

Podczas spotkania w centrali Grupy Mlekovita podpisana została umowa między firmami dotycząca współpracy, dzięki której pomysł lidera branży mleczarskiej w zakresie rozwoju asortymentu o innowacyjne produkty: paluszki serowe w nowej odsłonie – w panierce łagodnej lub pikantnej z linii Bistro Minutka – realizowany jest w kooperacji z firmą CPF Poland S.A.

5. Netto, Tesco i UOKiK

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie Tesco Polska przez Salling Group - właściciela sklepów Netto. W ocenie urzędu koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

W toku postępowania przeprowadzono badanie stanu konkurencji na kilkudziesięciu lokalnych rynkach. Po analizie koncentracji i zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Prezes UOKiK przyjął, że supermarkety, hipermarkety i dyskonty rywalizują bezpośrednio ze sobą na lokalnych rynkach w promieniu 10-15 kilometrów od przejmowanego sklepu. To najczęstsza maksymalna odległość, jaką konsumenci są skłonni przebyć w drodze do sklepu o większej powierzchni.

