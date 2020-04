5 wyzwań dla producentów żywności w czasie epidemii koronawirusa

Obniżka wynagrodzeń strategią połowy firm na pandemię, co czwartej - zwolnienia

1. Nowe obostrzenia

31 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych zaostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Od 2 kwietnia stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Na branżę spożywczą padł blady strach, że ten zapis może dotyczyć także zakładów przetwórstwa żywności, co znacznie utrudniłoby i spowolniło pracę na liniach produkcyjnych. Jak podał na łamach naszego portalu Piotr Kulikowski, prezes Indykpolu, w rzeźniach i zakładach przetwórczy odległość pracowników jest zdeterminowana konstrukcją maszyn i ciągów technologicznych. Literalne potraktowanie tego parametru spowoduje konieczność spowolnienia głównych ciągów produkcyjnych o połowę, a w przypadku niektórych gniazd produkcyjnych wręcz ich wyłączenie - mówił.

Tymczasem na rządowej stronie gov.pl pojawiła si informacja, która może nieco "uspokoić" producentów żywności:

"Pracodawcy mają obowiązek zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk pracy poszczególnych osób, które muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii."

2. Zaopatrzenie w środki ochrony

Branża spożywcza - jak większość rynków w Polsce - zmaga się z ogromnym brakiem maseczek, rękawic i płynu do dezynfekcji, które - nawet w czasach sprzed epidemii - były używane w zakładach w ogromnych ilościach. Zakłady mają duży problem z zakupem, ceny poszły w górę, nawet o kilkaset procent.

Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl podkreślał, że pojawiają się sygnały od firm spożywczych o pewnych trudnościach w zaopatrzeniu, szczególnie że, co jest zupełnie zrozumiałe, priorytet w dystrybucji środków ochrony, czyli maseczek, środków do dezynfekcji, ubiorów ochronnych ma służba zdrowia.

– Nie ma natomiast od firm spożywczych sygnałów, że jest to obecnie bardzo poważny problem, ponieważ większość firm ma jeszcze pewne rezerwy. Jeżeli jednak sytuacja z zaopatrzeniem się nie poprawi, firmy będą miały poważne problemy – mówił wiceprezes PFPŻ.

Podkreśla, że firmy spożywcze nie tylko w czasie epidemii koronawirusa myją i dezynfekują linie produkcyjne, a pracownicy na co dzień używają czepków, maseczek, ubiorów i okularów ochronnych, ponieważ jest to podstawowy wymóg sanitarny zapisany w prawie.

3. Obawa o kadry