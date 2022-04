500 plus: złożono już 5,64 mln wniosków o świadczenie

Złożono już 5,64 mln wniosków o rządowe świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Aby dalej otrzymywać świadczenie z tego programu, należy złożyć wniosek do 30 kwietnia.

Autor: PAP

Data: 29-04-2022, 11:56

MRiPS: złożono już 5,64 mln wniosków o świadczenie 500 plus/fot. shutterstock

Żeby dalej otrzymywać świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus", trzeba złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Jeżeli rodzic zrobi to do 30 kwietnia br., zachowa ciągłość wypłaty.

"Nie czekaj do ostatniej chwili. Złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia" - przekazało ministerstwo na Twitterze.

MRiPS przypomniało, że wnioski o rządowe świadczenie "Rodzina 500 Plus" można składać wyłącznie online za pośrednictwem portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Program "Rodzina 500 plus" ma charakter powszechny i przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat, bez względu na dochody rodziców i liczbę dzieci w rodzinie.