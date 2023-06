60 górników, w ramach zainaugurowanego w piątek programu szkoleniowego, zdobędzie kwalifikacje potrzebne w sektorze energetyki wiatrowej. „To jeden z elementów, dających pracownikom górnictwa poczucie bezpieczeństwa” – ocenił patronujący programowi wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.

Program "Wiatr - kopalnia możliwości" to efekt współpracy firm EDF Renewables Polska, Vulcan Training & Consultancy oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która będzie rekrutować uczestników szkoleń. Mogą to być byli pracownicy przemysłu wydobywczego, ale też czynni górnicy z kopalń przeznaczonych do wygaszenia. Osoby, które przejdą kurs, będą mogły pracować przy instalacji i serwisowaniu turbin wiatrowych.

"Dziś jeszcze chcemy mieć górników w naszych kopalniach, ponieważ wciąż potrzebujemy węgla. Jednocześnie poprzez takie programy pokazujemy pracownikom, że mogą spokojnie pracować w górnictwie, a jednocześnie szkolić się, by mieć gwarancję, że odnajdą się na rynku, gdy miejsc pracy w górnictwie będzie ubywało" - tłumaczył wiceminister Wesoły.

"Współpraca górnictwa z firmami tworzącymi energetykę wiatrową to nie paradoks, ale dobre i nowoczesne spojrzenie na transformację (…). To bardzo dobry sposób transformacji, który w centralnym punkcie stawia przede wszystkim pracownika - bezpieczeństwo jego samego i jego rodziny, zarobki, stabilność zatrudnienia (…), by pracownik nie bał się transformacji i mógł podchodzić do niej ze spokojem" - dodał wiceszef MAP, wyrażając nadzieję, że podobnych szkoleń dla górników będzie przybywać.

Jak poinformował prezes firmy Vulcan Training & Consultancy Artur Ambrożewicz, pierwsze dwutygodniowe szkolenie powinno rozpocząć się jesienią. W ciągu trzech lat program obejmie 60 górników, szkolonych po 10 osób co pół roku. Kursy będą realizowane w Szczecinie, zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Wind Organisation, a także wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Kursanci zapoznają się ze środowiskiem pracy w turbinie wiatrowej - m.in. zasadami udzielania tam pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej czy dźwigania urządzeń. Zostaną też przeszkoleni z zasad pracy na wysokości i obsługi urządzeń elektrycznych oraz poznają branżowe słownictwo w języku angielskim.

Prezes EDF Renewables Alicja Chilińska-Zawadzka nie ma wątpliwości, że osoby z kwalifikacjami wymaganymi w energetyce wiatrowej są i będą poszukiwane na rynku pracy. Oceniła, że w najbliższych latach sektor energetyki wiatrowej będzie potrzebował kilkudziesięciu tysięcy pracowników, zaś odchodząca z górnictwa wyspecjalizowana kadra wydaje się szczególnie przygotowana do tego, by po odbyciu odpowiednich szkoleń znaleźć zatrudnienie w branży energetyki odnawialnej.

"Program, który dzisiaj otwieramy, to kolejny krok w kierunku sprawiedliwej transformacji (…). Według wielu szacunków, polska branża energii odnawialnej w najbliższych latach będzie potrzebowała kilkudziesięciu tysięcy pracowników. To ogromny potencjał, a nasz program to pierwszy krok do umożliwienia części osób spróbowania swoich sił w tej branży" - powiedziała prezes EDF Renewables.

Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Janusz Smoliło przypomniał, że kierowana przez niego firma uczestniczyła już w podobnym, pilotażowym programie, w którym przeszkolono 16 byłych górników. Część z nich pracuje w sektorze energetyki wiatrowej. Prezes ocenił, że takie szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem.

Jak mówił prezes Vulcan Training & Consultancy Artur Ambrożewicz, osoby zajmujące się serwisem turbin wiatrowym najczęściej prowadzą własną działalność gospodarczą, ich miesięczne zarobki sięgają zaś kilkunastu tysięcy złotych. Natomiast w segmencie morskiej energetyki wiatrowej stawki fachowców zaczynają się od 250-300 euro dziennie.

Rekrutacją do szkoleń zajmie się Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą przede wszystkim pracownicy kopalń przeznaczonych w perspektywie do wygaszenia. Chętni mogą zgłaszać się bezpośrednio w Dziale Kadr i Polityki Personalnej SRK (tel. 32 432 10 38, 32 432 10 32) oraz poprzez formularz na stronie internetowej wiatr-kopalniamozliwosci.pl. Uruchomiono także infolinię pod numerem 693 673 050, czynną w dni robocze w godzinach 8-16.

Patronat nad programem szkoleń objęli: wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz europoseł PiS Grzegorz Tobiszowski.