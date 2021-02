62 proc. dyrektorów działów prawnych spodziewa się inwestycji w narzędzia cyfrowe

Z opublikowanego we wtorek raportu wynika, że organizacja spotkań online okazała się największą korzyścią płynącą ze zmian modelu pracy dla 72 proc. ankietowanych dyrektorów działów prawnych.

Deloitte wskazuje, że w czasie pandemii zmalały budżety firm przeznaczone na departamenty prawne (66 proc. badanych zadeklarowało konieczność redukcji kosztów), zredukowano również liczbę zatrudnionych tam osób (54 proc. organizacji). Jednocześnie ponad połowa dyrektorów działów prawnych uważa, że pandemia pozytywnie wpłynęła na pracę ich zespołów. Jednocześnie 62 proc. badanych dyrektorów działów prawnych spodziewa się inwestycji w narzędzia cyfrowe.

Firmy najczęściej decydują się na wdrożenie narzędzi sztucznej inteligencji, stosowanych m.in. do przetwarzania języka naturalnego i automatyzacji procesów. 63 proc. respondentów wskazało, że ich organizacja stosuje rozwiązania CLM (zarządzania cyklem kontraktu) do analizy umów, na które wpłynęła pandemia COVID-19, 89 proc. badanych organizacji natomiast planuje narzędzia te u siebie zoptymalizować i ulepszyć.

Firma Deloitte ocenia, że obecnie organizacje odpowiadają na kryzys w ramach trzyetapowego procesu, do którego zaliczają się reakcja, powrót do normalnego funkcjonowania oraz rozwój. Radca prawny i partner w Kancelarii Deloitte Legal Zbigniew Korba ocenia, że "w każdej z tych faz głównym wyzwaniem jest szybkie dostosowanie się do zmian".

Zdaniem Korby obecnie do zadań dyrektorów należy przede wszystkim łagodzenie ryzyka wywołanego zakłóceniami w działalności, takiego jak spory dotyczące wykonywania umów. "Dyrektorzy muszą również reagować na zapytania prawne, jakie przychodzą zarówno z wewnątrz, jak i spoza organizacji. 78 proc. badanych deklaruje, że w czasie pandemii są bardziej obciążeni pracą" - dodaje ekspert.

Z raportu Deloitte wynika, że obecnie zadania działów prawnych skupiają się głównie na zagadnieniach związanych z COVID-19. Dwie trzecie dyrektorów prawnych wskazuje, że w ich obecnej pracy kluczowe jest bezpieczeństwo pracowników. Aspekt ten według badanych wpłynie również na funkcjonowanie ich organizacji w najbliższym czasie.

47 proc. jako wyzwanie postrzega kwestie regulacyjne, 44 proc. - problemy związane z benefitami pracowniczymi, 43 proc. - wpływ pandemii na łańcuch dostaw i kontraktów, a 42 proc. - zagadnienia cyberbezpieczeństwa.

51 proc. badanych przez Deloitte dyrektorów działów prawnych wyraziło nadzieję, że ich organizacja wróci do normalności w pierwszych dwóch kwartałach 2021 roku. Dla 66 proc. respondentów najważniejsze jest teraz ustalenie zasad dotyczących powrotu do biur. Jednocześnie 61 proc. ankietowanych stwierdziło, że na ich pracę korzystny wpływ wywarła możliwość zdalnego wykonywania swoich obowiązków. Ponad połowa badanych - 54 proc. - korzystnie postrzega również zmniejszoną liczbę podróży służbowych.

Raport "Resilient leadership: Chief legal officers and COVID-19" Deloitte opisuje wyniki badania przeprowadzonego latem 2002 r. Wzięło w nim udział ponad 130 dyrektorów działów prawnych i pracowników wyższego szczebla ds. prawnych i compliance.