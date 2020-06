660 tys. Polaków straciło pracę z powodu pandemii koronawirusa

W następstwie kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19 pracy nie ma ponad 1,5 mln osób, w porównaniu do niespełna 850 tys. wcześniej. Wiele z nich chwilowo nie szuka nowego zajęcia, formalnie nie należą więc do bezrobotnych. Gdyby ich do tej grupy zaliczyć, stopa bezrobocia już w kwietniu wynosiłaby 10,3 proc., ponaddwukrotnie więcej niż przed pandemią - podaje Rzeczpospolita.