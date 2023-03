Rząd Korei Południowej przedstawił projekt zmian, który przewiduje maksymalne wydłużenie tygodnia pracy z 52 do 69 godzin, by umożliwić firmom większą elastyczność.

Zwiększanie wymiaru pracy do 69 godzin w tygodniu?

Administracja sprzyjającego biznesowi prezydenta Jun Suk Jeola dąży do odwrócenia zmian wprowadzonych za czasów jego centrolewicowego poprzednika Mun Dze Ina, który w 2018 roku ograniczył liczbę nadgodzin w tygodniu do 12, argumentując to troską o jakość życia i chęcią przeciwdziałania spadającej liczbie rodzących się dzieci.

Projekt przedstawiony przez rząd Juna przewiduje możliwość obliczania nadgodzin w dłuższych okresach: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. Ma to pozwolić na zwiększanie wymiaru pracy nawet do 69 godzin w tygodniach, gdy jest dużo do zrobienia, pod warunkiem, że zostanie to wyrównane w innym okresie.

Projekt krytykują związki zawodowe

Propozycja spodobała się przedsiębiorcom, ale prawdopodobnie napotka opór w parlamencie, ponieważ sprzeciwia jej się główna partia opozycyjna, która posiada tam większość mandatów - oceniają komentatorzy. Projekt krytykują również związki zawodowe.

"Ta nowelizacja sprawia, że legalna jest praca od godz. 9 rano do północy" - oceniła w komunikacie Koreańska Konfederacja Związków Zawodowych, dodając, że na zmianach zyskałaby tylko kadra kierownicza firm.

Rząd będzie teraz przez 40 dni zbierał opinie na temat projektu i zamierza zgłosić go do parlamentu w czerwcu lub lipcu - podała agencja Yonhap.

Korea Południowa słynie z kultury pracy z dużą liczbą nadgodzin. Nawet po ograniczeniu tygodnia pracy do 52 godzin Koreańczycy uchodzili za jeden z najdłużej pracujących narodów.