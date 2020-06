7,5 mld zł z Tarczy Finansowej PFR może trafić do polskich firm

Chodzi o zatwierdzony w czwartek przez Komisję Europejską polski program pomocy o wartości 7,5 mld zł na dokapitalizowanie dużych przedsiębiorstw oraz niektórych większych małych i średnich firm (MŚP) w związku z pandemia Covid-19.

"Oznacza to, że wsparcie kapitałowe będzie mogło już od czerwca trafiać do polskich firm" - wskazało w komunikacie Ministerstwo Rozwoju.

Jak podkreśliła cytowana w komunikacie wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, kolejny instrument wsparcia, tym razem kapitałowego, staje się dostępny dla polskich firm. "Pozwala on na przeprowadzenie niezbędnej interwencji państwa, która pomoże pokryć lukę kapitałową i zapewnić stabilności ekonomiczną firm w obliczu szkód gospodarczych, związanych z pandemią COVID-19" - zaznaczyła. Według niej rozwiązania dostarczone przez rząd "działają, co pokazuje skala do tej pory zaangażowanych środków - ponad 90 mld złotych, które trafiły do polskich przedsiębiorców za pośrednictwem tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR".

Resort dodał, że pomoc dla dużych firm to ostatni element rządowego wsparcia przewidzianego w ramach projektu pod wspólną nazwą Tarcza Finansowa PFR, który oczekiwał zgody Brukseli. "Program ten zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy środków państwa, przyjętych przez Komisję w związku z pandemią COVID-19" - napisano.

Jak przypomniało MR, finansowanie dostępne w Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm może być udzielane w postaci obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych. "Obejmowanie lub nabywanie musi odbywać się po spełnieniu Testu Prywatnego Inwestora lub na zasadzie pari passu z nowymi inwestorami" - podkreślono. Inna forma wsparcie to obejmowanie przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w Reżimie Pomocy Publicznej, z zastrzeżeniem, że kwota finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju służy przywróceniu struktury kapitałowej naruszonej przez epidemię COVID-19 - dodano.

Programem będzie zarządzać Polski Fundusz Rozwoju; stanowi on część tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw, czyli programu rządowego wsparcia, którego całkowity budżet wynosi ok. 25 mld zł (5,5 mld euro). Tarcza finansowa dla dużych firm dopełnia tarczę finansową dla małych i średnich firm, a łączna wartość całego programu to 100 mld złotych - przypomniano.