Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, został ustanowiony w 2018 roku na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i przypada co roku 7 czerwca.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności został ustanowiony w 2018 r; fot. unsplash.com

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności - 7 czerwca

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ma na celu podnoszenie świadomości i promowanie właściwych zachowań w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Bezpieczna żywność jest jednym z najważniejszych gwarantów dobrego zdrowia. FAO/WHO podkreślają potrzebę przekształcenia systemów żywnościowych w taki sposób, aby zapewniały lepsze zdrowie w sposób zrównoważony, w celu zapobiegania większości chorób przenoszonych drogą pokarmową. Osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki w zakresie systemów żywnościowych, praktycy i inwestorzy są zachęcani do zmiany kierunku swoich działań w celu zwiększenia zrównoważonej produkcji i konsumpcji bezpiecznej żywności.

Jak dbać o bezpieczeństwo żywności?

Wszyscy mamy do odegrania pewną rolę; niezależnie od tego, czy uprawiamy, przetwarzamy, transportujemy, przechowujemy, sprzedajemy, kupujemy, przygotowujemy czy podajemy żywność - bezpieczeństwo żywności jest w naszych rękach. Jeśli będziemy współpracować, wszyscy możemy przyczynić się do tego, by żywność była bezpieczniejsza i zdrowsza.

Niebezpieczna żywność wpływa negatywnie na zdrowie i gospodarkę. Bank Światowy określił, że ekonomiczne straty gospodarek o niskich i średnich dochodach powodowane przez niebezpieczną żywność sięgają około 95 miliardów USD. Niebezpieczne artykuły żywnościowe zakłócają również swobodny handel.

