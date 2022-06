7 informacji z rynku spożywczego w I półroczu

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 27-06-2022, 09:05

Wojna na Ukrainie i nałożone w konsekwencji agresji na Rosję sankcje, mają niebagatelny wpływ na branżę rolno-spożywczą. Co jeszcze ważnego wydarzyło się w pierwszym półroczu 2022 roku?

7 ważnych informacji z branży spożywczej i handlu w I półroczu, fot. shutterstock

1. Mondelēz International ogłosił, że sfinalizował przejęcie Chipita Global SA

3 stycznia 2022 r. Mondelēz International ogłosił, że sfinalizował przejęcie Chipita Global SA, jednego z liderów rynku rogalików i wypieków w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii przekąsek. Mondelez przejmuje właściciela marki 7 Days. Przejęcie stanowi kamień milowy w planie strategicznym spółki, koncentrującym się na przyspieszeniu wzrostu w głównych dzielnicach przekąskowych, przy jednoczesnym dalszym rozszerzaniu obecności na kluczowych rynkach.

2. Zmiany w branży handlowej

Od 1 lutego br. weszła w życie nowelizacja przepisów, która w założeniu ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. W niedziele niehandlowe mogą być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej. Większość sklepów dostosowała się do nowych przepisów, ale niektóre placówki Intermarche ogłosiły, że są dworcem autobusowym lub czytelnią, dzięki czemu otworzyły się w niehandlowe niedziele. Związkowcy z Solidarności protestowali przeciw temu, a PIP zaczęła kontrolować sklepy, aby sprawdzić, czy działają zgodnie z prawem.

Od 1 lutego br. ustawodawca obniżył stawkę VAT do 0% na wszystkie artykuły spożywcze, na które do tej pory obowiązywała stawka 5% VAT. Obniżenie stawki VAT do zera obejmuje takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne. Sklepy wprowadziły obniżki cen wynikające ze zmiany VAT.

3. Wojna na Ukrainie: UE nakłada sankcje na Rosję

24 lutego wojska rosyjskie przekroczyły granicę z Ukrainą. Rozpoczęła się wojna. Prezydent Zełenski ogłosił stan wojenny na terenie całego kraju i podpisał dekret o powszechnej mobilizacji. Tysiące Ukraińców zaczęło uciekać do Polski przed wojenną zawieruchą. To głównie osoby starsze i kobiety z dziećmi. Wiele firm, w tym spożywcze, handlowe i logistyczne oferowało pomoc Ukraińcom. Ze sklepów wycofywano rosyjskie i białoruskie produkty, część firm zamykała swoje przedstawicielstwa i zakłady w Rosji, wiele państw nakładało na Rosję sankcję.

4. Rynek zbóż i polska branża piekarnicza

- Wojna na Ukrainie i nałożone w konsekwencji agresji na Rosję sankcje, mają niebagatelny wpływa na branżę rolno-spożywczą. Dla państw Unii Europejskiej Ukraina jest głównym dostawcą nie tylko kukurydzy, ale też pszenicy (1 mln ton – 30% importu). Rosja jest, również ważnym dostawcą do UE pszenicy (0,5 mln t – 11% całego importu UE). O ile zbiory z 2021 możemy zaliczyć do udanych i na chwilę obecną Polska dysponuje nadwyżką pszenicy i kukurydzy, o tyle w kolejnym sezonie musimy liczyć się z deficytem tych zbóż na krajowym rynku. Dane za 2021 rok podają, że w Polsce wyprodukowano 34,6 mln ton zbóż ogółem, a zaimportowano do Polski, według danych Ministerstwa Finansów, 1,1 mln ton i wyeksportowano 8,4 mln ton. Z Rosji, Białorusi, i Ukrainy zaimportowaliśmy do Polski w zeszłym roku łącznie prawie 7% całego polskiego importu zbóż, z czego większość to był import z Ukrainy - mówił Waldemar Topolski, prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa.

- Ukraina i Rosja odpowiadają za ok. 25-30% światowej produkcji pszenicy. Jest ona transportowana z obu tych krajów głównie przez morza Azowskie i Czarne, w tym przez duży port w Odessie. Ze względu na wojnę, żegluga przez oba akweny jest zablokowana, a handel został wstrzymany. Pomimo że głównymi odbiorcami pszenicy z obu krajów były państwa położone w Afryce Północnej, to brak podaży tak dużej ilości surowca wpływa już bezpośrednio na ceny zbóż na całym świecie, w tym w Polsce. Oprócz drożejących zbóż, dotkliwym wyzwaniem są również wyższe ceny paliw i energii - dodaje.

5. Carrefour Polska zostanie przejęty przez Fundusz Mid Europa Partners?

Jak ustaliła jako pierwsza redakcja dlahandlu.pl, Carrefour Polska zostanie przejęty przez fundusz Mid Europa Partners. Rozmowy toczyły się od jesieni. Drugim potencjalnym nabywcą był także fundusz nieruchomościowy Griffin Real Estate.

Francuska centrala Grupy Carrefour "na tę chwilę" dementuje doniesienia - przekazało nam polskie biuro prasowe sieci. Oficjalne stanowisko w tej sprawie ma wysłać "w swoim czasie".

6. Problemy Maga Foods

Maga Foods, producent m.in. soków i sałatek z podwarszawskiego Raszyna został wpisany na listę firm powiązanych z rosyjskimi oligarchami. Prezes spółki apeluje do MSWiA o usunięcie spółki z listy. Na razie bezskutecznie.

Pracownicy Maga Foods i przedstawiciele AgroUnii protestują przeciwko zamknięciu fabryki. Do tej pory żaden przedstawiciel rządu nie wypowiedział się na temat wpisania na listę sankcyjną spółki, która twierdzi, że nie ma ku temu żadnych powodów. Pracę i pieniądze stracić może z powodu tej decyzji nawet 2 tys. osób.

Tydzień po pierwszych protestach, 21 czerwca ok. 100 pracowników i przedstawiciele AgroUnii pojawili się na Nowogrodzkiej w Warszawie, pod siedzibą PiS. Ulica została zablokowana a na miejscu czuwały zastępy policji oraz dziesiątki radiowozów.

- Ta firma nigdy nie zostałaby zamknięta, gdyby nie błąd urzędnika. Dzisiaj nikt za to nie odpowiada – mówił lider AgroUnii w trakcie pierwszego protestu przed MSWiA i wskazywał, że warzywa, które psują się w chłodniach rolników nie mogą być przerabiane, bo firmę bezzasadnie zamknięto a przywiezioną na protest kapustę ochrania policja.

7. UOKiK kontra wieprzowy gigant. Co urząd zarzuca spółce Agri Plus?

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko spółce Agri Plus – organizatorowi tuczu kontraktowego trzody chlewnej. Spółka pomniejsza wynagrodzenie należne rolnikom o kwotę pomocy publicznej udzielanej im za obniżone dochody osiągane w strefach ASF. Takie działanie może być nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej.

Hodowcy trzody chlewnej z obszarów objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą otrzymać pomoc na wyrównanie zmniejszonego dochodu. Rekompensata należy się mikro, małym i średnim podmiotom, nie przysługuje zaś dużym firmom.

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko spółce Agri Plus, należącej do grupy Smithfield Foods. Z informacji uzyskanych z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, a potwierdzonych w trakcie postępowania wyjaśniającego i kontroli siedziby spółki wynika, że przedsiębiorca w umowach z dostawcami trzody chlewnej zobowiązuje ich do przekazywania otrzymanej od państwa pomocy finansowej, np. poprzez obniżanie ceny kupowanych świń o kwotę rekompensaty. W latach 2017-2020 mogło to spowodować pobranie od dostawców około kilkunastu milionów złotych.

