7 marca przypada kolejne kulinarne święto - Dzień Płatków Śniadaniowych. Angielska nazwa płatków zbożowych (cereal) pochodzi od rzymskiej bogini rolnictwa Ceres.

7 marca: Dzień Płatków Śniadaniowych

7 marca 2023 roku to 66 dzień roku w 10 tygodniu roku. Słońce wstało o 06:06, a zajdzie o 17:27.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Felicyta, Teresa, Tomasz oraz Bazyli, Efrem, Elpidia, Elpidiusz, Eubul, Eugeniusz, German, Morzysław, Nadmir, Paweł, Perpetua, Teofilakt.

Pogoda 7 marca 2023

Jak informuje IMGW nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi, jedynie część Półwyspu Iberyjskiego znajduje się w zasięgu słabego klina wyżowego. Polska stopniowo dostaje się pod wpływ głębokiego niżu wolno przemieszczającego się znad Danii nad południową Szwecję. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie, stopniowo wypierając powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 986 hPa i będzie spadać.

We wtorek będzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na północy i w centrum, oraz miejscami w górach, postępujące z zachodu na wschód opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C na północy i w dolinach karpackich do 7°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, wzmagający się na północnym zachodzie do dość silnego, porywisty, nad morzem w porywach do 75 km/h, w centrum do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. W górach porywy wiatru do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, początkowo gdzieniegdzie deszczu. W Sudetach i na Suwalszczyźnie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm. Miejscami oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do 0°C, cieplej w Małopolsce i Podkarpaciu do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny, w porywach do 75 km/h. W górach porywy do 90 km/h.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na południowym wschodzie również deszczu. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 6 cm. Temperatura maksymalna od 0°C do 4°C, cieplej miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce do około 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie porywy do 65 km/h, nad morzem początkowo do 75 km/h, zachodni.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami, zwłaszcza pod wieczór, słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 5°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Początkowo możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 4°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. (