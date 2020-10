70 proc. badanych Polaków zasłania usta i nos, 12 proc. jedynie usta (badanie)

Rzecznik rządu: Dla dużych sklepów limit klientów to 1 osoba na 15 mkw

Z badania Kantar wynika także, że 4 proc. badanych zasłania usta i nos częścią odzieży, np. szalikiem.

2 proc. respondentów twierdzi, że w ogóle nie zasłania ust ani nosa w przestrzeni publicznej, a kolejne 2 proc. odmówiło odpowiedzi na to pytanie.

Do poprawnego zakładania maseczki najrzadziej przyznają się osoby najmłodsze, z niższym wykształceniem, ze średnich miast (20-100 tys.) i z miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz regionów dolnośląskiego i wielkopolskiego - wynika z raportu. Poprawne noszenie maseczki częściej deklarują kobiety (72 proc.) niż mężczyźni (69 proc.). Najczęściej są to osoby w wieku od 45 do 64 lat ze wschodnich regionów Polski.

Z kolei do noszenia maseczki tylko na ustach częściej przyznają się osoby z największych miast i z regionu centralnego.

Badanie wykazało, że przyłbice najbardziej popularne są na Dolnym Śląsku.

Badanie zostało przeprowadzone od 2 do 7 października br. techniką wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), na reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski w wieku od 15 lat.