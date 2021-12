75 proc. badanych zaniepokojonych wpływem pandemii na ich finanse

75 proc. ankietowanych obywateli Polski jest zaniepokojonych wpływem pandemii na ich finanse - wynika z czwartej polskiej edycji badania EY Future Consumer Index firmy doradczej EY. Obawy dotyczą niemal w równym stopniu każdego pokolenia - podkreśla EY.

Jak podkreśliło EY, w stosunku do poprzedniej edycji, zrealizowanej cztery miesiące wcześniej odsetek zaniepokojonych wzrósł o 18 pkt. proc.

Stabilność finansowa Polaków

Jak podkreśla EY, zaniepokojenie o stabilność finansową dotyczy zdecydowanej większości Polaków, niezależnie od pokolenia. Różnica pomiędzy najbardziej niepewną grupą - tzw. Baby Boomers (80 proc.), a najmniej - tzw. Generacja Z (68 proc.) wyniosła zaledwie 12 pkt. proc. Polska znacząco odbiega od średnich światowych, gdzie młodsze pokolenia wykazują większe zaniepokojenie, a starsze - mniejsze, co z jednej strony może wynikać z niższego poziomu zamożności nad Wisłą, a jednocześnie dłuższego okresu mieszkania pod jednym dachem przez młode pokolenie Polaków z rodzicami niż np. w Europie Zachodniej - ocenia EY.

Jednocześnie z badania wynika, że młodsze osoby, w porównaniu do starszych pokoleń, z o wiele większym optymizmem patrzą jednak w przyszłość. Uśrednione dane dla świata wskazują na niemal identyczny poziom pesymizmu wśród starszych pokoleń. Młodzi Polacy są jednak o wiele mniej optymistycznie nastawieni do przyszłości niż ich rówieśnicy z innych części globu - podkreślają autorzy badania.

Sytuacja ekonomiczna w Polsce

Niezależnie od wieku Polacy wyrażają sceptycyzm związany z poprawą sytuacji ekonomicznej kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Największymi optymistami są osoby najstarsze, jednak nawet w ich przypadku odsetek wynosi jedynie 35 proc. -

"Mijające miesiące pandemii mogłyby sugerować, że Polacy przeszli już z początkowej fazy zaskoczenia do dostosowania się do wymogów nowej rzeczywistości. Badanie EY Future Consumer Index wskazuje, że nie dotyczy to poczucia bezpieczeństwa finansowego - jest wręcz dokładnie odwrotnie" - ocenia Partner z Dział Audytu, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich EY Łukasz Wojciechowski. Jego zdaniem, sytuację należy wiązać z brakiem dokładnych perspektyw dotyczących końca pandemii, a co za tym idzie nieustanne trudności w długofalowym planowaniu domowych budżetów. "Przekłada się to na rosnący pesymizm, co w konsekwencji utrwala zmiany w zachowaniach konsumentów" - wskazał Wojciechowski.

Czwarta polska edycja badania "EY Future Consumer Index" przygotowana przez EY Polska została przeprowadzona w dniach od 29 września do 6 października 2021 roku na grupie 1001 osób w wieku 18-65 lat. Swoim zasięgiem badanie objęło cały kraj i wszystkie grupy społeczne. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące obecnych zachowań zakupowych, nastrojów i przewidywanych postaw w najbliższej przyszłości.

Siódma globalna edycja EY Future Consumer Index objęła 14 047 konsumentów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Brazylii, Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Chinach, Indonezji, Japonii, Australii i Nowej Zelandii, a badanie przeprowadzono od 6 kwietnia do 10 maja 2021 r.