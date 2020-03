8 organizacji przedsiębiorców i pracodawców apeluje o rozszerzenie tzw. Tarczy Antykryzysowej

Szefowie organizacji zadeklarowali pełną współpracę z rządem oraz wszystkimi stronami sceny politycznej, aby wypracować i wdrożyć efektywne rozwiązania ratunkowe.

"Obecnie obowiązujące przepisy są nieadekwatne do wyzwań. Zaproponowana przez rząd Tarcza Antykryzysowa to dobry kierunek działań, jednak daleko niewystarczający. Rozumiemy, że musi on być jak najszybciej uchwalony przez parlament. Dlatego apelujemy o rozszerzenie tej ustawy o systemowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i pracowników - należy jak najszybciej przystąpić do prac legislacyjnych uzupełniających Tarczę Antykryzysową" - napisali we wspólnej organizacji szefowie organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce.

Pod deklaracją podpisali się szefowie: Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP, Związku Pracodawców Business Centre Club, Związku Rzemiosła Polskiego.

Jak wskazali, sygnatariusze deklarują swój bezpośredni udział w implementacji rozwiązań. "Kluczowym jest niezwłoczne wprowadzenie w życie niezbędnych decyzji. Obecnie obowiązujące przepisy są nieadekwatne do wyzwań" - napisali.

Ponadto, szefowie tych organizacji, "kierując się odpowiedzialnością za los Polaków, zagrożonych pandemią i recesją gospodarczą" uznają za konieczność reaktywowanie Rady Przedsiębiorczości powołanej pierwotnie 17 listopada 2003 r.

W deklaracji czytamy, że sygnatariusze Rady Przedsiębiorczości wychodzą z założenia, że nadzwyczajna sytuacja w polskim państwie wymaga nadzwyczajnych środków i działań. "Nie ma czasu na spory, dyskusje i politykowanie" - wskazali.

Jak podkreślono w deklaracji, branże, które potrzebują natychmiastowej pomocy to usługi, hotelarstwo, gastronomia i turystyka, transport i logistyka, przemysł motoryzacyjny, wybrane dziedziny handlu, w szczególności branża odzieżowa, ale także sklepy przemysłowe i branżowe.

Dodali, że jest kwestią czasu, gdy przerwy w łańcuchu dostaw oraz powszechna kwarantanna dotkną również polski przemysł oraz wszystkie pozostałe sektory gospodarki. Dlatego skuteczna pomoc musi przyjąć rozmiary niespotykane od czasów II Wojny Światowej, o czym wyraźnie mówią w swoich wystąpieniach przywódcy największych gospodarek UE, a także Wielkiej Brytanii, USA czy Japonii.