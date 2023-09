"Doppelganger. Sobowtór" Jana Holoubka, "Teściowie 2" Kaliny Alabrudzińskiej, "Święto ognia" Kingi Dębskiej - m.in. te filmy będzie można obejrzeć w sobotę w ramach 8. Święta Kina za 12 zł. W akcji, której celem jest propagowanie chodzenia do kina, weźmie udział ponad 230 kin w Polsce.

Jak przypomnieli organizatorzy Święta Kina w komunikacie przesłanym PAP, "celem akcji jest przede wszystkim propagowanie kultury chodzenia do kina, przekonanie nieprzekonanych do dużego ekranu oraz promocja filmów". "Zeszłoroczne wydarzenie zgromadziło w kinach pół miliona widzów. Liczymy, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej" - podkreślili.

Dodali, że przed nami 8. odsłona Święta Kina, "przy okazji którego środowisko kinowe (sieci kinowe: Cinema City, Helios oraz Multikino we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych oraz Stowarzyszeniem +Kina Polskie+) łączy siły i wspólnie tworzy to wyjątkowe wydarzenie pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej". "Tegoroczne +Święto Kina+ odbędzie się 30 września, a bilety na filmy 2D będą kosztować tylko 12 zł plus opłaty internetowe przy zakupie biletów online. W edycji 2023 r. bierze udział ponad 230 kin w całej Polsce" - czytamy.

W repertuarze znajdzie się m.in. "Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka, doceniony w ubiegłym tygodniu podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za reżyserię, kostiumy (Weronika Orlińska), scenografię (Marek Warszewski), drugoplanową rolę męską (Tomasz Schuchardt) oraz zdjęcia (Bartłomiej Kaczmarek). "Film przenosi widzów w czas przełomu lat 70. i 80., a jego akcja rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. Hans Steiner (Jakub Gierszał) mieszka w tętniącym życiem Strasburgu, korzystając z możliwości, jakie daje Zachód. Wtapia się w lokalną społeczność, jednocześnie prowadząc działalność szpiegowską. Jan Bitner (Tomasz Schuchardt) mieszka z rodziną w Gdańsku, pracuje w stoczni. Pozornie nic nie łączy obu mężczyzn, jednak przeszłość skrywa tajemnicę, która postawi ich przed koniecznością zmierzenia się z własnymi słabościami i namiętnościami" - podał dystrybutor Next Film.

Nie zabraknie seansów głośnej "Zielonej granicy" Agnieszki Holland, uhonorowanej na początku września podczas 80. festiwalu w Wenecji Nagrodą Specjalną. "Przejmująco aktualna +Zielona granica+ to kino na istotny i angażujący temat, które otwiera oczy, trafia prosto w serce i nikogo nie pozostawia obojętnym. W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych - ale +Zielona granica+ jest przede wszystkim opowieścią o ludziach. O ludziach stawianych przed sytuacjami granicznymi. Jest filmem o odwadze, o strachu i bohaterstwie, o krzywdzie i nadziei" - czytamy w opisie dystrybutora filmu Kino Świat.

Wielbiciele komedii dostaną szansę docenienia "Teściów 2" Kaliny Alabrudzińskiej. W filmie tym znani z części pierwszej Weronika i Łukasz, niedoszła para młoda, ponownie nabierają chęci, by stanąć na ślubnym kobiercu. Tym razem ceremonia ma się odbyć nad brzegiem morza. Przyszłym nowożeńcom zależy, by ich rodzice uczestniczyli w niej odprężeni i wypoczęci, dlatego wcześniej rezerwują im kilkudniowy pobyt w położonym przy plaży luksusowym hotelu. Rodzice Weroniki, Wanda (w tej roli Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz), przybywają na miejsce z psem Mirelką i zapasami jedzenia, które zamierzają spożywać w pokoju, by nie narażać się na dodatkowy koszt. Wytworna mama Łukasza Małgorzata (Maja Ostaszewska) niedawno rozwiodła się z mężem. Kobieta przyjeżdża więc na przyjęcie w towarzystwie kilkanaście lat młodszego Jana (Eryk Kulm Jr), co zdumiewa Wandę i Tadeusza. Im bliżej ślubu, tym sytuacja między bohaterami coraz bardziej się komplikuje.

Przedpremierowo podczas Święta Kina będzie można obejrzeć m.in. "Święto ognia", kolejny pełen ciepła i uroku obraz Kingi Dębskiej, twórczyni "Zupy nic" i "Planu B". Bohaterkami opowieści - zrealizowanej na podstawie książki Jakuba Małeckiego pod tym samym tytułem - są dwie siostry wychowywane przez ojca. Starsza z nich, Łucja (Joanna Drabik), wyrosła na utalentowaną, ambitną baletnicę, która ma szanse na główną rolę w spektaklu. Młodsza, Anastazja (Paulina Pytlak) cierpi na porażenie mózgowe i komunikuje się z bliskimi za pomocą specjalnego programu. Na przekór chorobie najczęściej patrzy na świat przez różowe okulary. Uwielbia spędzać czas na spacerach, na które zabiera ją przebojowa sąsiadka Józefina (Kinga Preis), lub na balkonie, obserwując otoczenie. Marzy o prawdziwej miłości i zdaniu matury. Szuka sprzymierzeńca, który pomoże jej spełnić to drugie marzenie.

Zaplanowano również projekcje m.in. "Mojego wielkiego greckiego wesela 3" Nii Vardalos, "Duchów w Wenecji" Kennetha Branagha, "Kosmitów w mojej szkole" Gerharda Paintera i Paula Meyera oraz "Niezniszczalnych 4" Scotta Waugha. Lista kin uczestniczących w akcji jest dostępna pod adresem: https://swietokina.com/.