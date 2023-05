Jarosław Kaczyński zapowiedział w trakcie ostatniej konwencji partii zwiększenie od 2024 r. świadczenie 500+ do kwoty 800 zł.

Obietnica prezesa PiS wywołała lawinę komentarzy na temat realnego wpływu tej "podwyżki" na rynek spożywczy i handlowy.

Rafał Brzoska powiedział na konferencji, że sieci handlowe otworzyły szampana nawieść o tej zmianie. Czy rzeczywiście mają ku temu powody?

Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Food & Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę w Banku BNP Paribas w rozmowie z Portalem Spożywczym przyznaje, że niespecjalnie czuje się na siłach komentować zmianę 500+ na 800+.

- Aby to zrobić porządnie, trzeba by dysponować badaniem zmian wydatków spożywczych w ostatnich latach według grup dochodowych. Wydaje się, że nikt tych badań nie robił. Pozostają więc spekulacje. Moja hipoteza jest taka - popyt spożywczy jest dość sztywny i raczej wielkich zmian w konsumpcji to nie przyniesie. W konsumpcji ogółem może ulec zmianie trochę jej struktura w sensie przesunięcia wyżej. Czyli z brzydszych na ładniejsze truskawki. Są to tego typu przesunięcia. Nie mieliśmy zjawiska, moim zdaniem, niezrealizowanego popytu, co najwyżej jakieś wymuszonej substytucyjności. I ona może się teraz trochę cofnąć - ocenia Bartosz Urbaniak.