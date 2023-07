Biznes i technologie

800 plus coraz bliżej. Kiedy pierwsze wypłaty trafią do Polaków?

Autor: PAP

Data: 06-07-2023, 14:13

W czwartek wieczorem Sejm rozpatrzy projekt noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która podwyższa świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko. Wiadomo już kiedy pierwsze wypłaty 800 plus mają trafić do Polaków.