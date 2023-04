81 zarzutów związanych z kradzieżą karty bankomatowej usłyszał 25-latek z Jastrzębia-Zdroju, zatrzymany przez policjantów w Krakowie. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Pokrzywdzona kobieta pochodzi z Kielc, kartę skradziono jej podczas pobytu pod Wawelem.

81 zarzutów dla złodzieja karty bankomatowej; fot. unsplash

Kradzież karty

Według ustaleń funkcjonariuszy, mieszkaniec Górnego Śląska od czerwca do października 2022 roku przy pomocy skradzionej karty miał wykonać 80 transakcji na kwotę prawie 6 tys. zł. Wybranymi w ten sposób pieniędzmi płacił za zakupy i zamówienia gastronomiczne.

Skradziona karta należała do mieszkanki Kielc, która w połowie listopada ubiegłego roku zgłosiła sprawę w miejscowym komisariacie. Kobieta straciła także telefon wart 400 zł. Pokrzywdzona mówiła śledczym, że do kradzieży doszło prawdopodobnie podczas jej czerwcowego pobytu w Krakowie.

Po ustaleniu personaliów podejrzewanego, policjanci pojechali do Jastrzębia-Zdroju. 25-latek został wylegitymowany w domu, w którym przebywał, następnie trafił do Komisariatu Policji I w Krakowie. Mężczyzna przyznał się do winy.

80 zarzutów postawionych 25-latkowi dotyczy kradzieży z włamaniem, a jeden zarzut kradzieży karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu

Za kradzież karty bankomatowej grozi do pięciu lat więzienia, a za kradzież z włamaniem do 10 lat.