88 proc. kobiecych biznesów to mikrofirmy

- Mogę śmiało powiedzieć, że Polki mają zdolności przywódcze w swoim DNA. Mamy się czym chwalić bo jak pokazuje ostatnie badanie Grand Thornton, Polska na tle Europy zajmuje trzecie miejsce, jeśli chodzi o awansowanie kobiet na stanowiska kierownicze. Jednak kobiety na wysokich stanowiskach w firmach to jedno, a drugie to kobiety przedsiębiorcze, które stawiają na własny biznes Sfinansowane przez nas w ubiegłym roku inwestycje firm zarządzanych przez kobiety stanowiły jedynie 20% co jeszcze optymizmem nie napawa. Optymistycznym jest natomiast fakt, że jeśli przyjrzymy się, jakie rodzaje działalności wykonują, to na liście są nie tylko „kobiece biznesy” jak salony kosmetyczne, ale również te uchodzące za bardziej męskie jak sprzedaż pojazdów czy usługi transportowe. Każdy z nich wspieramy w EFL, między innymi przygotowując z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ofertę, skierowaną w szczególności do przedsiębiorczych kobiet, czy realizując projekt „Kobiety w biznesie” –mówi Wojciech Przybył, członek zarządu ds. marketingu, innowacji i ubezpieczeń w EFL.

Z wewnętrznych danych EFL wynika, że zdecydowana większość firm prowadzonych przez kobiety, które skorzystały z finansowania EFL, to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników (88 proc.). Co trzeci biznes to jednoosobowa działalność gospodarcza (37 proc.). Biorąc pod uwagę obroty, 2 na 3 kobiece biznesy znajdują się w progu poniżej 1 mln zł. Obroty od 1 do 5 mln zł generuje co czwarta firma, a powyżej 20 mln zł – 1 proc. Niemal połowa leasingobiorczyń finansowała przy wsparciu EFL auta osobowe i dostawcze, 28 proc. – maszyny i urządzenia, a co piątym przedmiotem leasingu były pojazdy ciężkie.

Kobiece biznesy nie są jednorodne, jeśli spojrzymy na rodzaj wykonywanej działalności. 15 proc. klientek EFL działa w obszarze sprzedaży detalicznej , 14 proc. to prywatny i publiczny sektor opieki zdrowotnej, a 8 proc. to usługi transportowe. Co dwudziesty biznes związany jest z usługami finansowymi, m.in. biurami rachunkowymi, doradztwem podatkowym i pośrednictwem finansowym. Restauracje, hotele i catering to obszar działania 5 proc kobiecych firm.

Biorąc pod uwagę miejsce wykonywanej działalności, dominują większe miasta. 5 proc. biznesów jest zarejestrowanych w Warszawie, 3 proc. we Wrocławiu i po 2 proc. w Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Szczecinie.

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu.