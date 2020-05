9 kryteriów dobrego wyboru systemu ERP dla przemysłu spożywczego

Gwarancja świeżości, bezpieczeństwo produkcji spożywczej, kontrola pochodzenia, zgodność z regulacjami i normami prawnymi - to tematy coraz ważniejsze w obecnej sytuacji rynkowej. Bycie konkurencyjnym w tej sytuacji i uzyskiwanie wysokiej marży, wymaga więc pełnego dostępu do danych i elastyczności procesów. Wykorzystywanie systemu ERP jest koniecznością.

Jaki system ERP sprawdzi się w Państwa przedsiębiorstwie?

Zestawiliśmy dziewięć kryteriów, które pomogą Państwu przeanalizować oferty i znaleźć optymalne rozwiązanie.

1 kryterium: Korzyści - co chcę osiągnąć przy wsparciu oprogramowania?

Obietnice korzyści w sposób naturalny zawyżają oczekiwania. Rzeczywiście tak jest, że system ERP obiektem centralnym, przez który przechodzą dane i funkcjonalności. To oczekiwanie prowadzi często do tego, że często kupuje się ponadgabarytowo. Dlatego trzeba najpierw zdefiniować cele i oczekiwania. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż zarząd, jak również produkcja, zaopatrzenie, logistyka i dział zarządzania liniami mają różne bolączki, a więc różne oczekiwania. Jeśli cele są jasne, łatwiej wybrać system: jaki obszar lub element procesu powinien być zoptymalizowany w pierwszej kolejności? Wtedy także będą umieli Państwo ocenić, czy dane rozwiązanie przynosi oczekiwane korzyści. I co więcej: dopiero w przypadku jasnego zdefiniowania celów, można zmierzyć RoI Państwa inwestycji.

2. kryterium: Zakres - czym powinno wykazać się oprogramowanie ERP dla przemysłu spożywczego?

Rozumie się samo przez się, że oprogramowanie ERP musi odwzorowywać wszystkie funkcje produkcyjne i logistyczne. Łatwiej jest poruszać się tylko w jednym systemie i nie korzystać z innych rozwiązań. Jednak wiele systemów zostało opracowanych dla potrzeb wielkich koncernów. Kto potrzebuje mniej, musi przejść do porządku dziennego nad kompleksowością takich rozwiązań, żeby podołać wymaganiom. O ileż łatwiej jest, kiedy rozwiązania software'owe są w różnej wielkości i o ileż lepiej, jeśli mogą pracować na żądanie albo w chmurze.

Oprogramowanie ERP dla przemysłu spożywczego i produkcji opierającej się na wsadach powinno na pewno obejmować kilka funkcjonalności. Powinno zarządzać kosztami, recepturami, planować produkcję, umożliwiać integrację sprzętową, pozwalać na kontrolę jakości i śledzić pochodzenie produktów.