9 września 1939 r. arrasy wawelskie ewakuowano do Mięćmierza

Autor: PAP

Data: 09-09-2023, 07:12

9 września 1939 r. arrasy ewakuowane wiślaną barką z zamku na Wawelu trafiły do Mięćmierza k. Kazimierza Dolnego. Okoliczni mieszkańcy przewieźli je na furmankach do Tomaszowic. Z Lubelszczyzny bezcenne zabytki przez Rumunię, Jugosławię, Włochy, Francję i Wielką Brytanią trafiły do Kanady.