Obwodnica Kowalewa Pomorskiego jest w trakcie realizacji; jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji, która pozwoli wydać decyzję środowiskową — powiedział w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Dzisiaj trasa dotrzymanego słowa zaprowadziła nas do Kowalewa Pomorskiego. Wiarygodność, dotrzymywanie słowa, to cechy rządu Prawa i Sprawiedliwości, to cechy ludzi PiS, którzy są tutaj ze mną - parlamentarzystów, samorządowców, wszystkich tych, którzy zajmują się sprawami polskiego państwa" - mówił minister Adamczyk w Kowalewie Pomorski (woj.kujawsko-pomorskie).

Wskazał, że osiem czy dziesięć lat temu nikt nie wierzył, iż realnie zostanie wybudowana blisko ośmiokilometrowa obwodnica Kowalewa Pomorskiego.

"Było to wówczas - jak mówiono - absolutnie niemożliwe. Rząd 10-12 lat temu uważał, że nie ma pieniędzy i nie będzie. Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Przyjęliśmy program 100 obwodnic, a te obwodnice będą służyły Polsce i Polakom. Do tego programu wpisana jest obwodnica Kowalewa Pomorskiego. Jest ona w trakcie realizacji. Proces inwestycyjny trwa. Jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji, która pozwoli wydać decyzję środowiskową. Mam nadzieję, że stanie się to w przyszłym roku" - wskazał minister infrastruktury.