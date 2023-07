Podejmujemy działania, które mają nas przybliżyć, aby w połowie przyszłego roku wszystkie autostrady płatne były bezpłatne – powiedział w sobotę podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Rada Ministrów upoważniła ministra infrastruktury, aby wydał polecenie o zaprzestaniu poboru opłat na A1 na odcinku zarządzanym przez GTC od piątku do poniedziałku, czyli od godzin południowych w piątek do 12 w poniedziałek, we wszystkie weekendy wakacji, co obejmuje również pierwszy weekend września" - powiedział w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim w Rusocinie (Pomorskie).

Dodał, że to nie oznacza, że nie ma działań i negocjacji, których celem jest doprowadzenie do zwolnienia z opłat na autostradach zarządzanych przez koncesjonariuszy.

"Podejmujemy działania, które mają nas przybliżyć, aby w połowie przyszłego roku wszystkie autostrady płatne były bezpłatne" - dodał minister Adamczyk.

Zaznaczył, że to wymaga negocjacji i porozumienia między państwem a koncesjonariuszami, których koncesje nadal trwają. Minister dodał, że powodem, dla którego rząd dąży do zdjęcia opłat dla kierujących autami osobowymi, jest bezpieczeństwo przejazdów.

"Na drogach jednojezdniowych dochodzi do 80 proc. ogółu wypadków drogowych, na drogach dwujezdniowych - do 20 proc. Na 100 wypadków, do jakich dochodzi na drogach jednojezdniowych, jest 10 ofiar śmiertelnych, tymczasem na autostradach i drogach ekspertowych na 100 wypadków są 4 ofiary" - mówił minister.

Stwierdził, że w tej sytuacji przeniesienie ruchu na drogi ekspresowe i autostrady jest rzeczą naturalną. Przypomniał też, że roczny koszt wypadków w Polsce to 40 mld zł.

Minister Adamczyk był dopytywany o rozliczenia z operatorem autostrady A1, czyli spółką GTC, po zaniechaniu poboru opłat w weekendy.

"Koncesjonariusz otrzymuje środki za dostępność, a opłaty, jakie zbiera, trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego. W uchwale rządu zaplanowano 50 mln zł jako kwotę maksymalną, która może zostać przekazana do KFD, a jej dokładna wielkość zostanie uchwalona na podstawie danych o liczbie samochodów, które wjadą na autostradę i pokonają drogę między Toruniem a Gdańskiem" - powiedział minister.

Zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych, ogłosił w połowie maja wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas kongres Prawa i Sprawiedliwości "Programowy Ul"; Sejm uchwalił przepisy w tej kwestii pod koniec maja.

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca 2023 r. nie trzeba będzie płacić za przejazd pojazdem lekkim po autostradach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad czyli A2 Konin - Stryków i A4 Wrocław - Sośnica. Zwolnienie z opłat dotyczy użytkowników samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.