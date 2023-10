Realizacja nowego połączenie kolejowego w Małopolsce nazywanego potocznie "Podłęże – Piekiełko" spowoduje komunikacyjne otwarcie Sądecczyzny - powiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas podpisywania umowy na realizację jednego z odcinków tej trasy: Rabka Zaryte – Mszana Dolna.

Minister przypomniał, że po zakończeniu realizacji całego projektu znacznie skróci się czas przejazdów pociągów w regionie. Czas przejazdu pomiędzy Krakowem a Mszaną Dolną skróci się z 3 godz. 10 min do 30-40 min., przejazd z Krakowa do Nowego Sącza zajmie nie 3 godz. 5 min, a 55 min, a przejazd z Krakowa do Zakopanego nie będzie już trwał 3 godz. 51 min, a 90 min.

"Realizacja (linii +Podłęże - Piekiełko+ - PAP) spowoduje, że Sądecczyzna zostanie otwarta komunikacyjnie. (...) Na komunikacyjne otwarcie regionu czekały całe pokolenia, nie tylko mieszkańców regionu, Sądecczyzny, ale i pokolenia turystów" - powiedział szef resortu infrastruktury.

W piątek w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie podpisano umowę z firmą Strabag za prawie 430 mln zł na modernizację kolejnego odcinka linii kolejowej nr 104 Rabka Zaryte - Mszana Dolna w ramach projektu "Podłęże - Piekiełko".

Zgodnie z umową, wykonanie prac między Rabką Zaryte a Mszaną Dolną zapewni sprawne i wygodne podróże pociągiem. Zakres prac stanowi m.in. przebudowa przystanków osobowych i stacji w celu zapewnienia dostępności oraz komfortu wszystkim podróżnym.

Na stacji Mszana Dolna oraz na przystankach Mszana Dolna Marki i Raba Niżna wybudowane będą nowe, wysokie perony, ułatwiające wsiadanie do pociągów. Na peronach znajdą się wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Wsparciem w komunikacji dla osób niewidomych i niedowidzących będzie oznakowanie z systemem ścieżek naprowadzających, a na stacji Mszana Dolna dodatkowo również przejście pod torami z windą.

Innym elementem będzie przebudowa obiektów inżynieryjnych, m.in. czterech mostów w Mszanie Dolnej nad rzeką Rabą i Mszanką oraz trzech wiaduktów w Mszanie Dolnej. Bezpieczeństwo na torach i w komunikacji drogowej zwiększy przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych i budowa dróg równoległych.

W skład przygotowywanego połączenia kolejowego "Podłęże - Piekiełko" wchodzi oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka - Nowy Sącz, budowa 58 km nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.