Rozmawiamy, jak zawrzeć kwestie światopoglądowe w umowie koalicyjnej, by było to konstruktywne; niektóre kwestie światopoglądowe na pewno się w niej znajdą, natomiast konkretne zapisy są jeszcze przedmiotem dyskusji - powiedział w piątek w studiu PAP poseł KO Andrzej Domański, jeden z negocjatorów umowy.

Domański, współtwórca gospodarczej części programu Platformy Obywatelskiej i doradca Donalda Tuska, zapytany, czy w poniedziałek zostanie ogłoszona umowa koalicyjna, podkreślił, że konkretny termin i formuła jej upublicznienia zależy od decyzji liderów koalicyjnych ugrupowań. "My, razem z kolegami z Trzeciej Drogi i Lewicy zajmujemy się częścią merytoryczną i skonkretyzowaniem punktów programowych(...). Rozmowy przebiegają bardzo dobrze. Po pierwszych dniach widzimy, że zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli" - powiedział.

Jak przekazał, rotacyjne pełnienie funkcji marszałka Sejmu to jedna z rozważanych koncepcji, która jest na stole. "W tej chwili prowadzimy rozmowy merytoryczne dotyczące planu na rządzenie, na pierwsze 100 dni. Dyskutujemy, jak powinna wyglądać polityka gospodarcza przez najbliższe cztery lata" - dodał.

Pytany, czy kwestie światopoglądowe znajdą się w umowie koalicyjnej, odparł, że umowa jest szeroka. "Kwestia aborcji jest jednym z tych obszarów, który trochę nas różni od kolegów z innych ugrupowań koalicyjnych. Rozmawiamy, jak kwestie światopoglądowe zawrzeć, by było to konstruktywne. Niektóre kwestie światopoglądowe na pewno się znajdą, natomiast konkretne zapisy są jeszcze przedmiotem dyskusji" - poinformował Domański.

Podkreślił, że jedną z obietnic wyborczych KO było zaprezentowanie "białej księgi" finansów publicznych. "My do pracy nad nią przystąpimy natychmiast de facto po prawdziwym przejęciu władzy, natomiast już teraz trwają prace koncepcyjne" - powiedział.

Na pytanie, co z obietnicą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, podkreślił, że KO chce ten punkt zrealizować.

"Mówiliśmy też o zmniejszeniu obciążeń zusowskich, kwestiach związanych ze składką zdrowotną. Będziemy dążyć do tego, by bazując na danych, te propozycje realizować.(...) Nie zdradzamy w tej chwili szczegółów umowy koalicyjnej, natomiast my jako Koalicja Obywatelska oczywiście dążymy do tego, by jak najwięcej naszych punktów programowych się w niej znalazło. Oczywiście, negocjacje trwają i każda ze stron jakieś ustępstwa będzie musiała poczynić" - powiedział Domański.

