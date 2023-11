Atak Narodowy Bank Polski sprawi, że z dnia na dzień rating Polski może ulec radykalnej zmianie, kurs złotego może ulec radykalnemu zachwianiu - wynika z piątkowej wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego.

fot.: romankrykh/Adobe Stock/PTWP

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że "to jest ostania rzecz jaką chcielibyśmy jako Narodowy Bank Polski wchodzić w tego rodzaju procesy i procedury".

Prezes w ten sposób odniósł się do pojawiających się w mediach doniesień dotyczących ewentualnego postawiania go przed Trybunałem Stanu. W piątek w Polsat News wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko odnosząc się do doniesień o sporze w zarządzie NBP powiedział, że "jest wiele powodów, żeby myśleć o Trybunale Stanu dla prezesa Glapińskiego". "Ta sprawa jest jedną z mniejszych spraw, a jednocześnie pokazującą jak fatalnie funkcjonuje ta instytucja pod rządami prezesa Glapińskiego, więc niczego nie wykluczamy" - dodał polityk.

Glapiński podczas piątkowej konferencji zaznaczył, że "zrobimy wszystko, żeby uniknąć walki prawnej, ale jesteśmy wpychani w ten kontekst". Zwrócił uwagę, że bank centralny dysponuje dużymi możliwościami obrony - i finansowymi, i prawnymi.

"Z naszej strony musimy się wstępnie przygotować i jesteśmy przygotowani. Wysyłamy już wstępnie listy przedstawiające obecną sytuację do Europejskiego Banku Centralnego do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, do Banku Światowego. Jesteśmy w kontakcie z najlepszymi kancelariami prawnymi krajowymi i zagranicznymi, które tą sprawą mogą się zająć i odpowiednio nagłośnić" - poinformował prezes NBP.

"Czy chcą państwo instytucji gdzie obok siebie siedzieć będzie zawieszony prezes, obok niezawieszonego zastępcy? Czy chcą państwo zrobić parodię z Polski? - pytał Glapiński podczas konferencji.

Podkreślił, że NBP to instytucja "najlepiej prześwietlona, audytowana permanentnie w stałym trybie przez instytucje audytujące o najwyższym światowym prestiżu". "To jest uderzenie w Polskę w polski system finansowy jako całość" - ocenił.

"Po co ktoś bije tak, uderza w bank centralny (...) dlaczego w Polsce tak się dzieje? (...)" - pytał Glapiński.

Prezes zwrócił uwagę, że prezes NBP jako organ jest też przewodniczącym Komitetu Stabilności Finansowej, czyli odpowiada za stabilność systemu bankowego w Polsce, wszystkich banków komercyjnych w Polsce. "To są naczynia połączone" - dodał.

Ostrzegł, że "z dnia na dzień rating Polski może ulec radykalnej zmianie, kurs złotego może ulec radykalnemu zachwianiu, banki mogą zacząć się chwiać, kapitał zagraniczny może przestać napływać (...). To wszystko może być z dnia na dzień zrujnowane" - podkreślił Adam Glapiński.