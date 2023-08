Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w sierpniu o 10,0 proc. rdr i spadku o 0,1 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2023 r.

Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały ogółem o 12,7 proc. w skali roku i staniały o 1 proc. mdm.

W sierpniu inflacja spadła do 10,1%r/r z 10,8%r/r (ING 10,0; konsensus 9,9). Nie jest poniżej 10, ale jesteśmy na ścieżce do jednocyfrowego odczytu. Gospodarka spowalnia. RPP obetnie stopy we wrześniu. Skoro jest tak dobrze to dlaczego bazowa w PL spada wolniej niż w regionie? - dodano na profilu ING Economics Poland.