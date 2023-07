Będziemy polegać wyłącznie na bezpiecznych dostawcach uranu do elektrowni jądrowych - zapewniła w środę w Radiu Wnet minister klimatu Anna Moskwa.

Minister klimatu Anna Moskwa była pytana m.in., czy Polska ma zabezpieczone dostawy uranu do elektorowi jądrowych. "Będziemy polegać wyłącznie na bezpiecznych dostawcach" - zapewniła szefowa MKiŚ. Przypomniała, że po niedawnych zmianach w firmie Westinghouse, "zmianach kapitałowych, dołączyła kanadyjska spółka Cameco, która ma własne zasoby (uranu - PAP)".

Zdaniem Anny Moskwy to dobra wiadomość dla tego projektu. Zaznaczyła jednocześnie, że jeszcze Polska nie wybrała dostawcy uranu i "razem z partnerami" będzie decydować, jak uran pozyskać.

Jak wskazała minister, "jest też kwestia paliwa - bo paliwo jądrowe jest kluczowym tematem".

W ocenie minister wszystkie projekty energetyczne realizowane są w oparciu "o bezpiecznych partnerów".

W ubiegłym tygodniu MKiŚ wydało decyzję zasadniczą dla Polskich Elektrowni Jądrowych. Inwestycja PEJ na Pomorzu to pierwszy w Polsce projekt jądrowy, który otrzymał taką decyzję.

Rolą decyzji zasadniczej jest potwierdzenie, że inwestycja jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Decyzja ta jest także wymagana przy ubieganiu się o wszystkie kolejne decyzje i pozwolenia wymagane w procesie inwestycyjnym dla elektrowni jądrowych.

Pod koniec maja br. uroczyście podpisano umowę, która określa główne zasady współpracy między PEJ a konsorcjum amerykańskich spółek: Westinghouse Electric Company i Bechtel. Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka PEJ ma przygotować proces inwestycyjny i pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+ oraz ich eksploatację. Pierwszy blok pierwszej elektrowni powinien, zgodnie z rządowymi planami, ruszyć w 2033 r.

Westinghouse to dostawca technologii reaktorów jądrowych, usług serwisowych i producent paliwa jądrowego, specjalizujący się w reaktorach wodnych ciśnieniowych PWR. Wywodząca się z USA firma należy obecnie do kanadyjskiego funduszu Brookfield.

W październiku 2022r. konsorcjum z udziałem Cameco i Brookfield Renewable podpisało umowę kupna Westinghouse Electric Company od Brookfield Business Partners (BBU). Transakcja ma wzmocnić pozycję Westinghouse w technologii jądrowej, a jej zakończenie spodziewane jest w drugiej połowie 2023 r.

Cameco podaje, że jest jednym z największych światowych dostawców paliwa uranowego.