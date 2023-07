W latach 2016-2023 na usuwanie zagrożeń środowiska przeznaczono 413,5 mln zł ze środków krajowych i funduszy UE - przekazała w piątek w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Szefowa MKiŚ na Twitterze oprócz kwoty wydanej na usuwanie zagrożeń wymieniła w piątek również miejsca, w których to się wydarzyło. Z grafiki opublikowanej przez minister Moskwę wynika, że pomoc trafiła do: Gdańska, Polic, miejscowości Myszewko, Borzynowo, Rybno, do Torunia, Bydgoszczy, Poznania, Lubasza, Kalisza, Brużyczki Małej, Pionków, Borkowic, Częstochowy, Stalowej Woli, do Bytomia, Siemianowic Śląskich i Mysłowic, do miejscowości Brzęczkowice, Stronie Śląskie, Chybie, Skoczów i Gorlice.