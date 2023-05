Realizujemy duże, ambitne projekty; to na pewno atom, rozwój i stabilizacja odnawialnych źródeł energii, ale również dzielenie się odpowiedzialnością w polityce energetycznej na poziomie lokalnym – powiedziała w środę w Lublinie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Możemy nadal konsekwentnie planować swoją politykę energetyczną. Realizujemy duże, ambitne projekty - przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w środę podczas trzeciej edycji Samorządowego Kongresu Trójmorza.

"Te ambitne projekty to jest na pewno atom. Te ambitne projekty to jest rozwój i stabilizacja odnawialnych źródeł energii, w tym magazyny energii i dobry rozwój sieci. Ale te ambitne projekty to też to, co się dzieje w sposób naturalny. Przeniesienie, dzielenie się odpowiedzialnością w polityce energetycznej na tym poziomie lokalnym" - powiedziała minister.

W jej opinii w Polsce pojawia się coraz więcej inicjatyw dotyczących energetyki na poziomie lokalnym. Zaznaczyła, że energetyka rozproszona wymaga nowego podejścia i nowych kompetencji oraz dobrej współpracy międzynarodowej.

Szefowa MKiŚ wyraziła nadzieję, że na forum zostaną wypracowane projekty, które "będą przykładem dla całej Europy". Podkreśliła, że istotne jest, by projekty na poziomie lokalnym budowały bezpieczeństwo energetyczne z możliwością magazynowania energii i były w stanie zapewnić dobre ceny energii.

"Dzisiaj kiedy inwestor przychodzi do rządu. Kiedy inwestor przychodzi na poziomie regionalnym, kiedy rozmawia z samorządem pyta oczywiście o rynek pracy, pyta o warunki do inwestowania, ale pyta o energię, o tę energię (...) dostępną, o energię w akceptowalnych cenach i o energię zieloną. To są wielkie wyzwania, które stoją przed konkurencyjnością naszej gospodarki" - oceniła Moskwa.