W 2023 r. na wsparcie zakupu 668 wozów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczymy 305,5 mln zł - podkreśliła w rozmowie z PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Z powodu częściej pojawiających się ekstremalnych zjawisk pogodowych, rola strażaków będzie coraz większa - dodała.

W niedzielę 4 czerwca na stadionie MOSiR w Radomiu odbędzie się podsumowanie Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych oraz zawody drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z udziałem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka. Tego dnia przewidziany jest też piknik strażacki dla rodzin z dziećmi pod hasłem "Bezpieczne i ekologiczne wakacje".

Szefowa MKiŚ podkreśliła w rozmowie z PAP, że w warunkach zmian klimatu i powtarzających się, uciążliwych zjawisk pogodowych, takich jak deszcze nawalne, długotrwałe susze, gwałtowne burze, huragany, czy trąby powietrzne, działalność strażaków związana z likwidacją skutków klęsk żywiołowych nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza w transporcie i energetyce, ale także w odniesieniu do prywatnych domów i posesji.

Jak podkreśliła minister Anna Moskwa, gros środków na Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych w tym roku, bo 236,5 mln zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 69 mln zł to pieniądze z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz funduszu Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

"Dlaczego Narodowy Fundusz oraz fundusze wojewódzkie włączają się w finansowanie strażaków? Otóż ze względu na zmiany klimatu, coraz częściej występujące okresy suszy i ekstremalne zjawiska atmosferyczne, zaangażowanie strażaków, w tym strażaków ochotników będzie coraz większe. Coraz częściej mogą występować pożary lasów i traw, wichury, lokalne podtopienia, czy powodzie. Strażacy muszą mieć zatem odpowiedni sprzęt, żeby sprostać tym wyzwaniom" - wskazała minister.

Szefowa MKiŚ odnosząc się do wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP przekazała, że w latach 2016-2023 r. dofinansowano zakup 3619 jednostek. Dodała, że dla porównania w latach 2008-2015 kupiono ich o połowę mniej, bo 1732 wozy dla strażaków ochotników.

Anna Moskwa dodała, że równolegle do programu zakupu wozów strażackich, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska uruchomiły nabory wniosków dla jednostek OSP na zakup sprzętu i wyposażenia. "Na ten cel zarezerwowaliśmy 62 mln zł, co pozwoli dofinansować ponad 3,3 tys. jednostek OSP w kraju" - podkreśliła. Jednostki OSP mogą za te pieniądze mogły kupić np. mundury, hełmy, buty ochronne, sprzęt do łączności, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, taki jak pompy, węże, pilarki do drewna i metalu.

Ze wsparcia korzystać będzie również Państwowa Straż Pożarna.

Minister wskazała, że w ramach programu "Adaptacja do zmian klimatu" strażacy na sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń np. połamanych konarów, które zrywają linie wysokiego napięcia, otrzymają w latach 2022-2027 1,15 mld zł - tym do 400 mln zł dla bezzwrotnych dotacji i do 750 mln zł dla preferencyjnych pożyczek. W grupie beneficjentów, oprócz strażaków, są także jednostki samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne, czy instytucje zajmujące się ochroną środowiska.

Anna Moskwa dodała, że NFOŚiGW dofinansował zakup dwóch śmigłowców wraz z wyposażeniem do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla PSP i Policji. Kwota dofinansowania to 350 mln zł. Sprzęt - jak wyjaśniła - ma służyć ochronie bioróżnorodności m.in. poprzez prowadzenie wielkopowierzchniowych akcji gaśniczych np. w parkach narodowych. Śmigłowce mają też prowadzić działania rozpoznawczo-patrolowe i ewakuacyjne.