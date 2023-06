Biznes i technologie

A. Moskwa: wydobycie w Turowie będzie prowadzone tak długo jak to będzie możliwe i potrzebne

Autor: PAP

Data: 06-06-2023, 19:36

Działalność kompleksu Turów to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu na najbliższe lata; wydobycie będzie prowadzone tak długo jak to będzie możliwe i potrzebne - podkreśliła we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.