Rząd przyjął projekt, dzięki któremu będzie większy limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną – poinformowała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Przykładowo dla "zwykłych" gospodarstw limit wzrośnie do 3 tys. kWh. Mniej za prąd ma płacić też sektor MŚP.

Szefowa resortu klimatu i środowiska przekazała PAP, że rząd przyjął w poniedziałek przepisy, które będą miały za zadanie dalsze ograniczenie cen prądu dla odbiorców.

"Rolą państwa jest zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeństwa na wszystkich możliwych płaszczyznach, a bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych czynników dla stabilności polskiej gospodarki. Dlatego też przyjęliśmy ustawy ograniczające wysokość cen energii elektrycznej, które weszły w życie w 2022 r." - przypomniała minister.

Dodała, że celem ustaw było przede wszystkim wsparcie polskich rodzin, jednostek samorządu terytorialnego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed skutkami wojny energetycznej wywołanej przez Rosję.

W 2022 r. przyjęto przepisy, dzięki którym zamrożono ceny energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. do określonych limitów. Dla gospodarstw domowych jest to 2000 kWh rocznie; dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami to 2600 kWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi 3000 kWh.

Szefowa MKiŚ zwróciła uwagę, że ochrona cenowa gospodarstw domowych nie kończy się po przekroczeniu limitu zużycia, ponieważ jeśli zostaną one przekroczone, to obowiązuje maksymalna cena na poziomie 693 zł za 1000 kWh. W przypadku samorządów, a także podmiotów świadczących usługi użyteczności publicznej i firm z sektora MŚP, cena maksymalna została ustalona na 785 zł za 1000 kWh.

"Na bieżąco reagujemy na sytuację na rynku i w miarę możliwości staramy się sprawić, by każdy z elementów życia gospodarczego był w jak najmniejszym stopniu dotknięty skutkami toczącej się wojny energetycznej. Dlatego po pół roku funkcjonowania mechanizmu ograniczającego wysokość cen energii elektrycznej, przeanalizowaliśmy go i widzimy, że stanowi on realne wsparcie dla polskich rodzin. System elektroenergetyczny w Polsce działa stabilnie, a sytuacja budżetowa na to pozwala, dlatego zdecydowaliśmy się na zwiększenie rocznych limitów zużycia prądu po zamrożonych cenach. Tym osobom, które zdążyły przekroczyć wcześniejsze limity i opłacić rachunek, nadpłata zostanie wykorzystana na poczet następnego rozliczenia z dostawcą prądu. Wszyscy zostaną objęci rządowym wsparciem" - wyjaśniła Anna Moskwa.

Minister poinformowała, że zgodnie z przyjętymi przez rząd rozwiązaniami, limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrośnie w tym roku z 2000 do 3000 kWh. Dla rodzin z osobą niepełnosprawną ten limit rośnie do 3600 kWh, a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4000 kWh.

Anna Moskwa dodała, że projektowane przepisy zakładają ponadto, iż od 1 października br. podmioty wrażliwe, samorządy oraz sektor MŚP będą objęte niższą maksymalną stawką za energię elektryczną. Będzie to 693 zł za 1000 kWh, czyli tyle ile w przypadku gospodarstw domowych.

Szefowa resortu klimatu i środowiska przypomniała, że rząd zachęca do oszczędności energii, co wiąże się z dalszymi benefitami. "Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r. Oszczędzanie i efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej pozwala nie tylko na obniżenie rachunków, ale także ochronę środowiska" - podsumowała Anna Moskwa.