W Polsce jest wiele programów in vitro realizowanych na poziomie samorządowym. My jako rząd mamy program leczenia bezpłodności realizowany przez wybrane ośrodki w Polsce. Jest wybór z punktu widzenia każdego pacjenta - stwierdził w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ był pytany na piątkowej konferencji prasowej o to, czy rząd myśli o ogólnopolskim finansowaniu in vitro. Pytanie zadano w kontekście czwartkowej wypowiedzi posłanki PiS Barbary Bartuś, która powiedziała, że procedura in vitro "to nie jest metoda walki z bezpłodnością, to jest produkcja człowieka".

"In vitro jest w Polsce dopuszczalne, jest wiele realizowanych programów na poziomie samorządowym" - stwierdził na wspólnej z premierem Mateuszem Morawieckim konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. "My, jako rząd pana premiera, mamy program, który jest dopełnieniem - program leczenia bezpłodności realizowany przez wybrane ośrodki w Polsce" - dodał.

W opinii ministra z punktu widzenia każdego pacjenta jest więc wybór i dostęp do samorządowych programów in vitro. "A my koncentrujemy się na programie, który jest pewnego rodzaju alternatywą dla osób, które mają kłopoty z zajściem w ciążę" - zauważył Niedzielski.

W czwartek w Sejmie posłowie wysłuchali informacji bieżącej, o przedstawienie której wnioskował klub KO. Tematem informacji określonym przez wnioskodawców, była "nieprawdziwa narracja premiera o sytuacji kobiet w Polsce w czasach rządów PiS, czyli o złej opiece lekarskiej, braku pomocy państwa w opiece nad osobami zależnymi, ograniczeniu praw reprodukcyjnych i braku refundacji in vitro, braku ustawy o równych zarobkach i głodowych emeryturach". Głos w dyskusji zabrało kilkudziesięciu posłów, w tym posłanka Bartuś.

"Totalna opozycja próbuje zrobić z nas, kobiet, po pierwsze jakby osoby niepełnosprawne, które nic nie potrafią i wszystko trzeba im załatwić, a walkę o prawa kobiet ograniczacie do walki o antykoncepcję, o prawo do aborcji, czyli do zabijania dzieci, które już się poczęły, i krzyczycie jednocześnie, że tak mało dzieci się rodzi" - stwierdziła posłanka PiS pod adresem posłanek opozycji.

"Jeszcze jedno, dzisiejsza debata, sam początek to jest prawo do bezpłatnej..., do finasowania..., do produkcji człowieka, czyli do procedur in vitro. To nie jest metoda walki z bezpłodnością, to jest produkcja człowieka" - dodała posłanka PiS. Stwierdziła też, że PiS duże nakłady finansowe kieruje na walkę z bezpłodnością.

W piątek posłanka Bartuś powiedziała, że jeśli ktoś poczuł się urażony, to przeprasza. Jednocześnie dodała, że jej słowa zostały zmanipulowane.