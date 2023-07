Biznes i technologie

A.Soboń: liczba kredytów w programie "Bezpieczny kredyt" w br. szacowana na 50 tys.

Autor: PAP

Data: 05-07-2023, 08:26

Spodziewam się, że liczba kredytów udzielonych w programie "Bezpieczny kredyt" w tym roku wyniesie ok. 50 tys. - mówił w środę wiceszef MF Artur Soboń w PR24. Pieniądze są zagwarantowane na program; w tym roku koszt dla budżetu to mniej niż 1 mld zł, a w kolejnych latach do 1,5 mld zł - dodał.