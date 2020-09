Abp Wojda: trzeba lepszej współpracy między rolnikami

Abp Wojda przewodniczył sumie dożynkowej, będącej głównym punktem tegorocznych Jasnogórskich Dożynek i Pielgrzymki Rolników. Uroczystości te - z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy oraz ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego - zgromadziły na jasnogórskich błoniach parę tysięcy osób.

W homilii metropolita białostocki, nawiązując do przypadających na tę niedzielę czytań liturgicznych, podejmujących wątek sprawiedliwości międzyludzkiej i wzajemnej odpowiedzialności wskazał, że wyraża się w nich troska Boga o człowieka słabego, pokrzywdzonego, narażonego na niebezpieczeństwo, ale też pouczenie, aby w życiu zawsze motywować się odpowiedzialnością, miłością i troską o siebie samego i innych.

"Korzenie sprawiedliwości znajdują się we wzajemnej miłości, która powinna przenikać każdą relację międzyludzką. Prawdziwa miłość rozbudza w człowieku pokorę, poczucie wzajemnego braterstwa i poszanowanie ludzkiej pracy i ludzkiego trudu" - mówił metropolita białostocki.

"Trzeba lepiej jednoczyć siły, trzeba lepiej i szerzej współpracować między sobą, między rolnikami. Trzeba lepszego poszanowania produkcji i planowania jej, aby polskie rolnictwo nie było rozczłonkowane, podzielone, czy nawet skłócone, lecz by pozostawało zjednoczone, bo inaczej nigdy nie będziemy w stanie przeciwstawić się czy dotrzymać kroku rolnictwu na Zachodzie" - uznał.

"W tym względzie własny partykularny interes nie może być ponad wspólne większe dobro - takiej postawy nam trzeba. Do niej wzywa nas dzisiejsza uroczystość dożynkowa - abyśmy wszyscy razem poczuli się strażnikami naszej polskiej ziemi, abyśmy z niej uczciwie i sprawiedliwie korzystali i abyśmy umieli dziękować Bogu, że przez ręce tych, którzy ją uprawiają, nie brakuje nam codziennego chleba, który rodzi się z ciężkiej, wytężonej pracy" - podkreślił arcybiskup Wojda.

Odnosząc się do tradycji polskiego rolnictwa mówił, że obecnie coraz bardziej naglący i niepokojący jest problem wyludniania się i starzenia wsi w wielu regionach Polski - ziemia tam coraz bardziej zarasta, bo nie jest uprawiana. Jak ocenił, w dużej mierze to efekt deprecjonowania wsi w dziesięcioleciach powojennych: młodzież zaczęła masowo wyjeżdżać do miast wskutek ówczesnej propagandy.