Adam Kopyść, Członek Zarządu Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP" będzie prelegentem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Weźmie udział w debacie "ESG w branży spożywczej i handlowej".

Adam Kopyść, Członek Zarządu Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP". Fot. PTWP

Adam Kopyść na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Adam Kopyść to Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Jest współautorem raportów: „Moment zwrotny w branży spożywczej – o tym, jak w czasach niestabilności zrównoważony rozwój pozwala budować odporność biznesu” z 2022 r. i „Zrównoważona żywność w Polsce” z 2021 r.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zapewniania korzyści biznesowych i społecznych ze zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji i relacji zewnętrznych. Pracuje na stanowisku Dyrektora ds. cyfrowego i zrównoważonego rozwoju biznesu (Polska, Czechy, Słowacja, Estonia, Litwa i Łotwa) w firmie Bayer. Jest pomysłodawcą akcji społecznej w mediach społecznościowych „Jest Rolnik, Jest Żywność”.

Adam Kopyść w debacie o ESG

Adam Kopyść weźmie udział w debacie "ESG w branży spożywczej i handlowej", która odbędzie się 8 listopada w godzinach 11:30-13:00

Tematyka sesji:

Zielona zmiana determinuje decyzje biznesowe firm spożywczych i handlowych

Dobrostan zwierząt, zielone technologie, elektryczny transport

Firma i sklep społecznie odpowiedzialny, czyli jaki?

Rola zrównoważonej certyfikacji: MSC, FSC, ASC

Ślad węglowy na cenzurowanym, jak go dobrze policzyć i ograniczyć?

OZE, czyli branża spożywcza i handel na drodze do zielonej energii

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.