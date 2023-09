Jesteśmy w miejscu, gdzie, wraz z nowym rozkładem jazdy, rusza nowy przystanek kolejowy, Kraków Grzegórzki, ale przede wszystkim otwierany jest krakowski węzeł komunikacyjny – powiedział w niedzielę w Krakowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Jesteśmy w miejscu, gdzie, wraz z nowym rozkładem jazdy, rusza nowy przystanek kolejowy, Kraków Grzegórzki, ale przede wszystkim otwierany jest krakowski węzeł komunikacyjny. Eksperci przewidują, że to miejsce będzie bardziej oblegane niż Kraków Główny przez pasażerów kolei aglomeracyjnej" - powiedział w niedzielę w Krakowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodał, że dzięki budowie estakady, "historyczna przegroda, która powstała około 1856 roku, kiedy budowano nasyp kolejowy i przedzielono Kraków, została zlikwidowana". Przypomniał, że z budową łączyły się wielkie utrudnienia, gdyż inwestycja była bardzo skomplikowana i łączyła się z budową mostów przez Wisłę.

"Jesteśmy na trasie dotrzymanego słowa, słowa dotrzymanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości" - stwierdził Adamczyk.

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie, podróżni z nowego przystanku mogą dojechać do wielu miejsc na terenie stolicy Małopolski oraz m.in. na lotnisko, do Wieliczki, Skawiny, Bielska-Białej i Suchej Beskidzkiej. W niedalekiej przyszłości możliwe będą również podróże w kierunku Oświęcimia, Zakopanego i Tarnowa. Pasażerom spacer z peronu na Rynek Główny w Krakowie zajmie ok. 10 minut, a na Kazimierz nieco ponad 5. W sąsiedztwie znajdują się również przystanki tramwajowe i autobusowe, które pozwolą na sprawne przesiadki.

Przystanek powstał w ramach przebudowy linii kolejowej E30 w Krakowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę".