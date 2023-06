Rządowe wsparcie budowy nowej przeprawy mostowej w Sanoku przekroczy 70 mln zł - poinformował w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Kwota ta stanowi 80 proc. wartości inwestycji.

Wsparcie zostanie przekazane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a nowy most powstanie w miejsce dotychczasowej przeprawy tymczasowej.

W piątek w Sanoku minister podpisał dokument potwierdzający przekazanie rządowego wsparcia w kwocie ponad 70 mln zł dla budowy nowego mostu.

"Cieszymy się, że dano nam szansę, a Polacy nam zaufali, aby realizować to, czego nasi poprzednicy nie byli w stanie zrobić i to w tym wszystkim jest najważniejsze, konsekwentnie realizujemy nasz program" - powiedział minister Adamczyk podczas konferencji prasowej poprzedzającej podpisanie dokumentu.

Minister przyznał, że obecnie Podkarpacie jest jednym z największych placów budowy w regionie, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, co nie byłoby możliwe, gdyby nie determinacja, aktywność i poparcie parlamentarzystów zarówno polskiego Sejmu jak i europarlamentarzystów.

Adamczyk podkreślił, że realizacja rządowych programów nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca rządu samorządów, gdyby nie to, że samorządy "chcą, mają odwagę podejmować trudne wyzwania i chcą to realizować z rządem Prawa i Sprawiedliwości, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera wszystkie samorządy, bez względu na to, kto nimi zarządza, jakie ma poglądy" - stwierdził szef resortu infrastruktury.

Uczestniczący w konferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber, przypomniał, że program Mosty dla Regionów został stworzony właśnie po to, aby budować strategiczne przeprawy przez rzeki. Dodał, że na wnioski samorządów zostało wytypowanych kilkanaście przepraw w całym kraju.

"Jestem przekonany, że gdyby nie to rządowe wsparcie, to te inwestycje by nie powstały. Bo jeżeli mówimy o zadaniach o wartości blisko 90 mln zł, tak, jak nowa przeprawa w Sanoku, czy o wartości blisko 380 mln zł, tak, jak przeprawa przez rzekę San w Stalowej Woli, a wcześniej, przed południem, miałem okazje podpisać taką decyzję o dofinansowaniu, to samorządy tych inwestycji w pojedynkę nie zrealizowałyby" - stwierdził Weber.

Europoseł Tomasz Poręba zaznaczył, że budowa nowej przeprawy w Sanoku jest inwestycją, o której marzyli od dawna mieszkańcy Sanoka. Wyraził także nadzieję, że zostanie zrealizowane w najbliższych latach, dzięki rządowemu dofinansowaniu na budowę mostu w Sanoku.

"Pierwszego poważnego, dużego, mobilnego, sprawnego, pięknego mostu, na który to miasto, ten region, czekało od dziesiątek lat"- zaznaczył Poręba.

Przekonywał, że wszystkie inwestycje, nie są dla partii politycznej, ale dla ludzi, dla wszystkich Polaków.

"O to w polityce chodzi i tak w polityce trzeba działać i my tak chcemy w polityce działać, jako PiS, aby rozwijać takie miasta, jak Sanok, jak całe Podkarpacie, budować drogi, budować mosty, budować obwodnice, obiekty sportowe. One mają służyć ludziom, służyć naszym dzieciom, naszym wnukom, one mają służyć temu, aby ten piękny nasz region podkarpacki dalej mocno i szybko się rozwijał" - wskazał europoseł.

Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski wskazał, że projekt Mosty dla Regionów, stworzony dla samorządów, jest dla nich właśnie jedyną szansą, żeby takie inwestycje udźwignąć.

"Nie jesteśmy w stanie dzisiaj, jako samorząd Sanoka, przy 200 milionowym budżecie podjąć działań inwestycyjnych na poziomie takiej inwestycji 88 mln zł, którą wyceniliśmy w tej górnej granicy" - powiedział burmistrz o nowym moście.