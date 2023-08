Na obwodnicę Pisza mamy zabezpieczone prawie 300 mln zł, ta inwestycja powinna zmienić sytuację komunikacyjną w mieście - powiedział w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zgodnie z harmonogramem obwodnica tej popularnej mazurskiej miejscowości turystycznej ma być gotowa w 2029 roku.

Podczas konferencji prasowej w Piszu minister Adamczyk przypomniał, że gdy w 2020 roku ogłaszano rządowy Program budowy 100 obwodnic nie było przygotowanych żadnych materiałów, które pozwoliłyby rozpocząć proces inwestycyjny w tej miejscowości. Jednak - jak mówił - ruszyły wtedy prace przygotowawcze i obecnie jest już wybrany taki wariant przebiegu tej trasy, który odpowiada mieszkańcom.

"Rząd PiS nie odstąpił od koncepcji budowy obwodnicy Pisza. Mamy zabezpieczone prawie 300 mln zł na tę inwestycję - ponad 7 km drogi, to powinno zmienić sytuację komunikacyjną w mieście" - poinformował Adamczyk, podkreślając, że rząd dotrzymuje słowa.

Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski zapewnił, że misją rządu jest słuchanie potrzeb ludzi. Jak zauważył, właśnie dlatego pierwotna wersja obwodnicy Pisza, która była szacowana na 86 mln zł, została zmieniona na zgodną z oczekiwaniami mieszkańców. Nowa wersja ma kosztować 278 mln zł.

"Naszym celem strategicznym jest właśnie poprawianie warunków życia, a do tych warunków należą drogi. Ta obwodnica, to lepszy dojazd do domu, do pracy. Tu zwłaszcza w trakcie weekendów są ogromne korki, przejeżdżają samochody ciężarowe. To jest kwestia nie tylko poprawy jakości życia, ale także i bezpieczeństwa" - dodał.

Obecni na konferencji parlamentarzyści przypomnieli, że podstawowym celem budowy obwodnicy Pisza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 58 i 63 , będącymi popularnym szlakiem komunikacyjnym Warmii i Mazur.

Dyrektor olsztyńskiego oddziału GDDKiA Mirosław Nicewicz przekazał, że w ramach procesu przygotowawczego obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej złożono już wniosek o decyzję środowiskowo do burmistrza. "Oczekujemy, że ta decyzja najpóźniej do końca kwietnia przyszłego roku zostanie wydana" - dodał.

Zgodnie z harmonogramem, w 2024 r. ma zostać ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji w trybie projektuj i buduj. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2027 r., a oddanie obwodnicy do ruchu ma nastąpić w 2029 r.

Budowa obwodnicy Pisza jest jednym z pięciu zadań realizowanych z rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim. Od sierpnia ubiegłego roku kierowcy korzystają z obwodnicy Smolajn. Przed trzema miesiącami podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek. Do końca obecnej dekady ma powstać obwodnica Olsztyna i Dywit. Natomiast obwodnice Pisza i Szczytna są na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej.

Na liście rezerwowej jest obwodnica Dobrego Miasta, dla której w listopadzie 2022 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji przygotowawczej, a kosztami jej opracowania dzieli się z gminą Dobre Miasto.

Podstawowym celem Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek, co ma zwiększyć bezpieczeństwo kierowców i podróżnych oraz mieszkańców tych miejscowości. W sumie na sieci dróg krajowych powstaną obwodnice o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.